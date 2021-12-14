Инцидент в Балтийском море: на перевернувшемся корабле найден труп

По сообщениям СМИ, столкновение зарегистрированного в Великобритании Scot Carrier и датского корабля Karin Hoej произошло рано утром к югу от шведского города Истад, недалеко от датского острова Борнхольм.

Датское судно перевернулось в результате инцидента и было доставлено шведской береговой охраной в Швецию, так как в воду начала просачиваться нефть. Когда судно после возвращения к берегу осмотрели водолазы, там был обнаружен труп мужчины, личность которого еще не установлена, подтвердила пресс-секретарь полиции.

Еще один человек после столкновения пропал без вести, надежды найти его живым остается все меньше.

И погибший, и пропавший без вести были гражданами Дании и находились на борту датского корабля.

Scot Carrier длиной более 90 метров направлялся из Салацгривы в Латвии в Монтроуз в Шотландии, а Karin Hoej длиной примерно 55 метров покинула Седертелье в Швеции и направлялась в Нючёпинг на принадлежащем Дании острове Фальстер.

Причина аварии не ясна, было высказано предположение, что это произошло из-за плохой видимости из-за тумана.

Однако шведская государственная прокуратура начала расследование о предполагаемом нахождении моряков в состоянии алкогольного опьянения, грубой небрежности при судоходстве и причинении смерти.

После столкновения задержаны гражданин Великобритании 1991 года рождения и гражданин Хорватии 1965 года рождения.

Scotline Marine Holdings Limited, которой принадлежит Scot Carrier, заявила, что все члены экипажа после столкновения были проверены на наркотики и алкоголь, и "два члена экипажа превысили допустимый предел".

"В Scot Marine Holdings действует строгая политика против употребления наркотиков и алкоголя и полная нетерпимость к любым нарушениям", - говорится в заявлении компании.

После крушения спасательная команда прибыла на место происшествия и услышала крики в воде. На помощь были отправлены водолазы, два вертолета и несколько катеров. Спасательная операция проводилась совместно Швецией и Данией при содействии пострадавшего в аварии корабля Scot Carrier.