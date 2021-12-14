Минюст извинился перед мэром Огре - оказалось, он ничего не вымогал

"На основании ч. 3 ст. 14 закона о возмещении ущерба, причиненного в ходе уголовного или административного производства, Министерство юстиции от имени Латвийского государства приносит извинения Эгилу Хелманису за доставленные неудобства, страдания и переживания в связи с тем, что он был необоснованно признан подозреваемым и привлечен к ответственности в уголовном процессе", - говорится в официальной публикации Минюста в издании Latvijas Vēstnesis.

В марте вступил в силу оправдательный приговор Рижского окружного суда по делу о вымогательстве против мэра Огре Эгила Хелманиса и бывшего владельца Ogres televīzija Артура Робежниекса.

Рижский окружной суд постановил отменить приговор Огрского суда от 27 марта 2017 года и признать обоих невиновными.

Обвинения

В 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не демонстрировался некий компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и Робежниекс. Они обвинялись в вымогательстве денег у крестного детей Хелманиса, на тот момент депутата Огрской краевой думы Гунара Карклиньша перед муниципальными выборами.

Как сообщила полиция,

за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.

Хелманис тогда назвал эти обвинения "политической местью" со стороны Карклиньша.

Позже Огрский районный суд присудил Хелманису и Робежниексу штрафы в размере 100 минимальных месячных зарплат (38 тыс. евро) за вымогательство в группе лиц.