Латвия заказала 4,7 млн доз вакцин от Covid-19 от восьми производителей

Ожидается, что в первом квартале следующего года будет получено в общей сложности 2 076 780 доз, что является самым высоким показателем за все кварталы. Во втором квартале ожидаются 1 377 450 доз, в третьем - 897 962, в четвертом - 383 260

Латвия также подала заявку на получение доз от нескольких производителей, вакцины которых еще не одобрены для использования в Европейском Союзе. К ним относятся Sanofi, Novavax, Valneva и Curevac. Curevac поставит 946 510 доз, Sanofi - 158 400, Novavax - 162 160, Valneva - 126 212 доз.

Планируется, что больше всего Латвия получит в следующем году доз вакцины Pfizer/BioNTech - 1 638 000 доз. В свою очередь, от Moderna планируется получить 914,6 тысячи доз, от Johnson&Johnson - 525 700 доз, AstraZeneca - 263 870 доз.

В настоящее время на складах имеется в общей сложности 1 178 338 доз, большинство - 437 300 - составляют вакцины Johnson&Johnson. На складе есть также 264 408 доз Pfizer/BioNTech и 264 420 доз Moderna.