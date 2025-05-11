Депутат Йенцитис в прошлом году заработал 72 528 евро и купил BMW за 49 330 евро

Помимо дохода в виде зарплаты депутата, Йенцитис занимает должность старшего пастора в евангелическо-христианской общине "Христос для мира" в Лимбажи, а также получил гонорары от Miljonāru klubs.

Депутат в декларации за прошлый год указал, что ему принадлежат две квартиры в Лигатне, а в пользовании находится квартира в Риге.

В его собственности находится легковой автомобиль BMW M550I Xdrive 2021 года выпуска, зарегистрированный в 2024 году, и мотоцикл BMW F 650 GS 2008 года выпуска, зарегистрированный в 2020 году. В декларации за 2023 год указано, что ранее он владел BMW M550 2012 года выпуска, зарегистрированной в 2021 году.

В декларации за 2024 год Йенцитис указал, что приобрел автомобиль за 49 330 евро.

В виде зарплаты в Сейме Йенцитис в прошлом году получил 41 194,29 евро, еще 14 848,74 евро он получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования.

Кроме того, 8485,70 евро Йенситис получил от евангелическо-христианской общины "Христос для мира" и другие доходы в размере 8000 евро от Miljonāru klubs.