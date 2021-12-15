Мюзикл от Спилберга. "Вестсайдская история" - агрессивное ретро или фильм для свиданий?

Стивен Спилберг известен как мастер очень разных жанров. От хоррора ("Челюсти") и научной фантастики ("Инопланетянин") до военного эпика ("Спасти рядового Райана") и разудалых приключений ("Индиана Джонс"). Снимал Спилберг и детские фильмы ("Приключения Тинтина", "Большой и добрый великан") и очень взрослые и серьезные ("Список Шиндлера", "Секретное досье"). А вот мюзикла за плечами у современного классика не было.

Тем интереснее, что выбрал Спилберг снять не абы что, а один из самых знаковых мюзиклов для американского кинематографа - "Вестсайдская история". Тем сильнее давило осознание того, что первая экранизация, выпущенная в 1961-м году, снискала небывалую популярность. Шутка ли, 10 "Оскаров". Не номинаций - статуэток!

Что же нового смог дать Спилберг такой истории? И, вообще, нужен ли в 2021-м году мюзикл, сюжет которого по сути является переложением "Ромео и Джульетты" на контекст конца 50-х годов прошлого века?

Андрей и Артем обсуждают эти вопросы, и многие другие. А также рекомендуют своих любимых представителей жанра: "антимюзикл" Ларса фон Триера и домашнюю поделку за три копейки от авторов главных супергеройских картин современности. Слушайте, скучно не будет!