Горячий лед: Милохин и Медведева поцеловались на "Ледниковом периоде"

В интернете появилось видео со съемок нового эпизода. Судя по выбору музыки (ABBA - Happy New Year) и костюмам, снимается праздничный выпуск. В конце номера Медведева подъехала к Милохину и тот сначала нежно обнял, а затем и поцеловал партнершу.

Причем поцелуй был, что называется, совсем не детским. Можно ли это считать официальным подтверждением отношений самой яркой пары "Ледникового периода"? Или это просто очень взрослый номер? Большинство комментаторов, судя по всему, хотят верить в искреннюю любовь молодых участников.

Видео: Поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой

Что можно сказать точно - Милохин очень старается стать лучше в фигурном катании. И многие эксперты считают, что он сильно прибавил. Если начинал Даня с неуверенного стояния и иногда даже ронял Медведеву на лед, то теперь выполняет не самые простые элементы.

По слухам, ради отношений с фигуристкой Милохин расстался со своей давней возлюбленной, тиктокершей Юлией Гаврилиной, более известной как Юлька-Шпулька. По словам Дани, их роман был больше "детским". Медведева же на момент съемок нового сезона "Ледникового периода" была свободна.