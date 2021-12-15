Рэпер Soda Luv в песнях с Моргенштерном и Элджеем убрал упоминания наркотиков

В СМИ заметили, что изменениям подверглись совместные треки Soda Luv с другими реперами: Моргенштерном, Элджеем и Thrill Pill. Например, в композиции "Зажигалка" заглушили слово "мусора" в строчке: "Я хочу, чтобы все мусора сосали". В треке с Элджеем убрано упоминание марихуаны.

Моргенштерн в Instagram-сторис назвал зацензурированную версию трека с Soda Luv "полной *** (чушью)".

"Не слушайте. Все запикали. Дропай чистую версию, Soda Luv. Это трек про мой *** (член), а вы все запикали", — высказался музыкант.

ФОТО: Instagram/soda_luv

В пресс-службе лейбла Cplus, на котором выходит альбом, рассказали, что на артистов, которые участвовали в записи альбома, составлены протоколы о пропаганде наркотиков.

"Все это очень удручает — на коллег Влада и его знакомых заводят дела, некоторые вынуждены уезжать из России. Стоит ли говорить, что никакой пропагандой их творчество не является?" - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что рэперов Моргенштерна и Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей (1200 евро) каждого за пропаганду наркотиков в творчестве. Из-за их треков протокол также составили на лейбл Rhymes Music. Позднее административное дело завели и на рэпера OG Buda.