"Мечтал размозжить ей череп": интернет возмущен интервью Мэрилина Мэнсона 2009 года

Отношения музыканта и актрисы стали публичными в 2007 году, когда Вуд было 19 лет, а Мэнсону - 38. Они разошлись в 2008 году, потом сошлись и обручились в 2010-м, вскоре после чего снова расстались.

В интервью 2009 года Мэнсон рассказывает о боли расставания и чувстве предательства со стороны Вуд.

"Каждый раз, когда я звонил ей в тот день - а я звонил в 158-й раз, - я брал бритву и резал себе лицо или руки", - заявил Мэнсон в интервью, добавив, что сказал ей: "Я хочу, чтобы ты физически видела, что ты сделала".

В жалобе, которая была подана в апреле этого года в связи с проходящей тяжбой между актрисой и ее бывшим мужем, актером Джейми Беллом, за опеку над их сыном, было сказано, что Мэнсон угрожал сыну Эван Рейчел Вуд.

В документах было указано, что угрозы Мэнсона заставила 34-летнюю Вуд усилить меры безопасности в своем доме, в том числе установить пуленепробиваемые стеклянные окна, стальные двери и забор, а также переехать из Лос-Анджелеса в Нэшвилл.

"Я очень волнуюсь за безопасность нашего сына в Лос-Анджелесе. Я очень боюсь Мэнсона. Я получила тяжелые физические и эмоциональные травмы и боюсь, что он пожелает отомстить за то, что я свидетельствовала против него в суде", - сказала Вуд.