Не только Хабенский и Машков: актеры и режиссеры из России, работающие на Западе

В понедельник, 13 декабря, вышел трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". И оказалось, что одну из ролей в картине сыграл российский актер Александр Кузнецов. Так и родилась эта подборка российских актеров и режиссеров, замеченных западным кинопроизводством. И речь не про Константина Хабенского, Владимира Машкова или Светлану Ходченкову, которые снимались в Голливуде лет 10 назад - а про тех, кто делает шаг на Запад прямо сейчас.
Александр Кузнецов
Ну и начнем, собственно, с того, кто и стал поводом для статьи. Единственное, что мы сейчас знаем о герое Кузнецова - его зовут Хельмут. Скорее всего, это Хельмут Вайс — один из первых двенадцати мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке. Но точно узнаем лишь в следующем году.
Однако, это не единственный западный проект Кузнецова. Осенью на экраны вышел французский фильм "Мой легионер", где актер сыграл одну из важных ролей. А его партнером по площадке стал, например, Луи Гаррель. Который, среди прочего играл в оскароносных "Маленьких женщинах" Греты Гервиг и последнем фильме Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина".
Саша Лусс
Прежде всего Саша Лусс, конечно, модель. Но на западе очень многие модели становятся весьма успешными актрисами. Тем более, что Лусс заметил не абы кто, а самый известный французский режиссер - Люк Бессон. И, если в "Валериане и городе тысячи планет" персонаж Саши была молчаливой принцессой, почти полностью созданной компьютерной графикой, то уже в следующем фильме - "Анна" - Лусс сыграла заглавную роль.
А какие партнеры по площадке! Хелен Миррен ("Форсаж 9", "Щелкунчик и четыре королевства"), Люк Эванс ("Хоббит", "Красавица и чудовище"), Киллиан Мерфи ("Бэтмен: Начало", "Острые козырьки"). Сейчас Лусс занята в съемках еще трех проектов, один из которых должен выйти уже в следующем году.
Александр Петров
В "Анне" сыграл и еще один российский актер - Александр Петров. "Куда уж без Петрова", - скажете вы и будете правы. Но в западных проектах Александр не так активен, как в российских. По сути их два: кроме "Анны", Петров еще снялся в греческой драме "Человек Божий", где с ним среди прочих снимался не много, не мало - Микки Рурк ("Город грехов", "Железный человек 2").
Еще в интервью Юрию Дудю Петров говорил, что мечтает работать в Голливуде. Возможно этим и объясняется его выборочность в проектах - чтобы резюме было поинтереснее.
Юрий Колокольников
Вот уж кто не обделен топовыми западными проектами, так это Юрий Колокольников. Загибайте пальцы: "Довод" Кристофера Нолана, "Призрачная шестерка" Майкла Бэя, "Хантер Киллер" с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом, "Телохранитель киллера" с Райаном Рейнольдсом и Сэмьюэлем Л. Джексоном. И это только за последние пять лет, так что "Игры престолов" мы даже в расчет не берем.
Конечно, Юрию очень помогает его хороший английский и тот факт, что он с пяти лет жил в Канаде. Но, в любом случае, его талант и работоспособность не могут не вызывать уважение.
Юрий Борисов
Другой Юрий - Юрий Борисов - хоть и резко вошел в российское кино, в западных проектах пока не замечен. Однако, не упомянуть его было бы несправедливо, учитывая, что финский фильм "Купе №6", где Борисов сыграл одну из главных ролей, выдвинут Финляндией на соискание "Оскара". А таким достижением никто из предыдущих актеров похвастаться не может.
Учитывая, что сейчас Юрий снимается в продолжении сериала "Эпидемия", первый сезон которого был крайне тепло встречен западной аудиторией, вероятно, в будущем мы можем надеяться и на новые проекты.
Юлия Снигирь
Еще в 2013 году на экраны вышла пятая часть "Крепкого орешка", где Юлия сыграла одну из главных женских ролей. Но сам фильм, прямо скажем, был встречен неоднозначно. Но вот в прошлом году Снигирь появилась в сериале "Новый папа", где, среди прочих, играю Джуд Лоу и Джон Малкович.
Да, возможно, роль была не самая заметная, но поработать с такими мастерами, да еще и режиссером Паоло Соррентино дорогого стоит. Возможно, еще лет через 5-10 Юлия снова появится в каком-то масштабном проекте.
Илья Найшуллер
Когда говорят о российских режиссерах в Голливуде, первым делом вспоминают Тимура Бекмамбетова и Андрея Кончаловского. Однако, оба мастера давно вернулись снимать в Россию. Но есть и новые имена.
Илья Найшуллер как раз и появился благодаря продюсерской помощи Бекмамбетова, его дебютный фильм "Хардкор" наделал шуму своей уникальной технологией, а среди актеров был замечен, например, любимец Квентина Тарантино Тим Рот.
Второго фильма пришлось ждать шесть лет, но вот и "Никто" появился на экранах. Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу") и Кристофер Ллойд ("Назад в будущее"), вот кого режиссировал Найшуллер.
Между фильмами он еще успел снять клип мировой звезде The Weeknd. В общем, судя по всему, у Ильи большое будущее в Голливуде.
Кантемир Балагов
Уже второй фильм молодого (только исполнилось 30 лет) таланта из Кабардино-Балкарии был замечен не только в России. Призы в Каннах - это понятно, но и, например, экс-президент США Барак Обама назвал "Дылду" одним из своих любимых фильмов года.
Так что приглашение Балагова в западный проект не кажется неожиданным. Другое дело, что проект - очень масштабный. Кантемир снимает пилотный эпизод сериала "Один из нас" - экранизации одной из самых главных видеоигр последних лет.
Если на словах "видеоигр" вы заскучали, то зря. Это второй телевизионный проект Крейга Мейзина, создателя мини-сериала "Чернобыль". А главную роль в "Одни из нас" сыграет Педро Паскаль ("Мандалорец", "Чудо-женщина: 1984"). В общем, Балагову есть кого поражать своим талантом.
Александр Невский
А закончить эту подборку, разумеется, стоит актером, режиссером, сценаристом, продюсером, другом Арнольда Шварцнеггера и любимцем BadComedian - Александром Невским.
Невский создавал картины в самых разных жанрах: нуар-детектив ("Черная роза"), приключения ("Форсаж да Винчи"), военный боевик ("Разборка в Маниле"). А впереди нас ждут шпионский фильм "Красные пророчества" и вестерн "Нападение на Рио Браво". Будем ли мы смотреть эти фильмы? Абсолютли!