Не только Хабенский и Машков: актеры и режиссеры из России, работающие на Западе

А какие партнеры по площадке! Хелен Миррен ("Форсаж 9", "Щелкунчик и четыре королевства"), Люк Эванс ("Хоббит", "Красавица и чудовище"), Киллиан Мерфи ("Бэтмен: Начало", "Острые козырьки"). Сейчас Лусс занята в съемках еще трех проектов, один из которых должен выйти уже в следующем году.

Александр Петров

В "Анне" сыграл и еще один российский актер - Александр Петров. "Куда уж без Петрова", - скажете вы и будете правы. Но в западных проектах Александр не так активен, как в российских. По сути их два: кроме "Анны", Петров еще снялся в греческой драме "Человек Божий", где с ним среди прочих снимался не много, не мало - Микки Рурк ("Город грехов", "Железный человек 2").

Еще в интервью Юрию Дудю Петров говорил, что мечтает работать в Голливуде. Возможно этим и объясняется его выборочность в проектах - чтобы резюме было поинтереснее.

Юрий Колокольников

Вот уж кто не обделен топовыми западными проектами, так это Юрий Колокольников. Загибайте пальцы: "Довод" Кристофера Нолана, "Призрачная шестерка" Майкла Бэя, "Хантер Киллер" с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом, "Телохранитель киллера" с Райаном Рейнольдсом и Сэмьюэлем Л. Джексоном. И это только за последние пять лет, так что "Игры престолов" мы даже в расчет не берем.

ФОТО: Кадр из сериала "Игра престолов"

Конечно, Юрию очень помогает его хороший английский и тот факт, что он с пяти лет жил в Канаде. Но, в любом случае, его талант и работоспособность не могут не вызывать уважение.

Юрий Борисов

Другой Юрий - Юрий Борисов - хоть и резко вошел в российское кино, в западных проектах пока не замечен. Однако, не упомянуть его было бы несправедливо, учитывая, что финский фильм "Купе №6", где Борисов сыграл одну из главных ролей, выдвинут Финляндией на соискание "Оскара". А таким достижением никто из предыдущих актеров похвастаться не может.

Учитывая, что сейчас Юрий снимается в продолжении сериала "Эпидемия", первый сезон которого был крайне тепло встречен западной аудиторией, вероятно, в будущем мы можем надеяться и на новые проекты.

Юлия Снигирь

Еще в 2013 году на экраны вышла пятая часть "Крепкого орешка", где Юлия сыграла одну из главных женских ролей. Но сам фильм, прямо скажем, был встречен неоднозначно. Но вот в прошлом году Снигирь появилась в сериале "Новый папа", где, среди прочих, играю Джуд Лоу и Джон Малкович.