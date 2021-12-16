Неутомимый спортсмен элитного вида

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По сравнению со своим прямым предшественником Watch GT2 Pro, который мир увидел в прошлом году, есть много изменений. Верхняя кнопка превратилась во вращающееся кольцо для прокрутки меню, а сами часы теперь работают под управлением основной операционной системы Huawei, Harmony OS, уже представленной в Watch 3 Pro этим летом. В сравнении с последним Watch GT3 наполовину легче и намного тоньше.

Привлекательные визуализации

На уровне пользователя большие изменения в основном отражаются в добавлении AppGallery, позволяющей загрузить десять приложений по вашему выбору, а также новых параметрах измерения. К ним относятся температура кожи, которая уже измеряется показателями пульса, сна, стресса и насыщения кислородом.

Также были добавлены новые визуализации. Особо следует отметить расширенный раздел погоды, который полностью избавляет от необходимости пользоваться телефоном.

На экране часов вы можете видеть изменения температуры по часам и на следующей неделе, а также визуальное положение солнца в небе от восхода до заката и идентичную информацию о Луне и ее фазах. Находясь близко к морю, часы даже предупреждают об опасности приливов. Все, что нужно сделать пользователю, это прокрутить рабочий стол вниз и по очереди отобразить текущую информацию.

Еще одна интересная новинка - навигация по обратному маршруту, которая поможет вернуться в исходную точку в случае ошибки. Кроме того, он доступен в автономном режиме, чтобы избежать неприятностей, даже если подключенный телефон уже разряжен. Когда Watch GT3 соединен с телефоном Huawei, вы также получаете возможность управлять его камерой, что расширяет ваши возможности делать снимки с большего расстояния.

Создан для спортсменов

Изначально разработанная для активного образа жизни, серия GT включает в себя широчайший спектр функций отслеживания физической активности Huawei. Часы весом 42,6 грамма распознают более 100 видов спорта и имеют 13 беговых маршрутов и планов тренировок. Чтобы заниматься спортом было не скучно, вы можете загрузить до 500 песен во встроенную память и воспроизводить их через беспроводную гарнитуру или встроенный динамик.

Спортсменам пригодится и встроенный барометр высоты, который отслеживает текущее давление воздуха в режиме реального времени и предупреждает о резких изменениях до того, как произойдут экстремальные погодные явления.

Если носить часы на руке весь день, регистрируя в среднем одну тренировку, батареи хватает примерно на 10 дней без подзарядки. Следует подчеркнуть, что регистрация тренировок теперь более точна, чем раньше, поскольку Watch GT3 использует 5 спутниковых систем - GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS, которые вместе отмечают точный маршрут. Что ж, он действительно ведет по дорогам и тропам, по которым можно бежать, а не с отклонением в несколько метров. Если пользователь решит не регистрировать тренировки, при нормальном использовании батареи хватит на две недели без подзарядки.

ФОТО: Publicitātes foto