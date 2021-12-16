Чт, 16.12.2021
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Том Брицис, метеоролог Латвийского телевидения

Неутомимый спортсмен элитного вида

ФОТО: Publicitātes foto

"Как часы может изменить ремешок", - подумал я, надевая последнюю модель Huawei Watch GT3, которая была представлена ​​в Вене в конце октября. Раньше я пользовался всеми часами этой марки с силиконовыми или кожаными ремешками, но эта тестовая модель пришла на TVNET с аккуратным матовым браслетом из нержавеющей стали. Сразу вспомнились школьные дни из 80-х, когда часы с металлическим ремешком были словно инициация подростка в жизнь взрослого мужчины.

У Watch GT3 общего с обычными часами только то, что они могут показывать время. В остальном умные часы Huawei превосходят своих предшественников, словно спортивное авто велосипед на скоростных гонках. Однако металлический ремешок - яркое доказательство того, что умелый дизайнер даже такие часы для активного образа жизни может заставить выглядеть элитными, чтобы они подходили к костюму. Не зря эта модель получила название Elite edition.

Легкий, тонкий и элегантный

Общее впечатление однозначно вызывает относительно тонкий корпус из нержавеющей стали классического дизайна. Самая большая мужская модель, с диагональю экрана 46 миллиметров, имеет толщину всего 11 миллиметров, но выглядит вдвое тоньше, поскольку глянцевая металлическая полоса отвлекает от выступающего черного основания и слегка приподнятой части экрана.

Центр основания приподнят на несколько миллиметров и вмещает новый датчик TruSeen 5.0+ с восемью фотодиодами и двумя источниками света для более точных измерений SpO2 и пульса.

Эта часть корпуса приятно гладкая и, хотя и оставляет на коже легкий отпечаток в результате длительного ношения, но не доставляет дискомфорта. Также во время тренировок устройство хорошо располагается на запястье, хотя скользит больше, чем часы с силиконовым ремешком. Поскольку материал, из которого изготовлен корпус, не ржавеет, а часы водонепроницаемы в соответствии со стандартом 5ATM, их можно использовать для плавания в пресноводных резервуарах и погружаться на глубину до 50 метров.

ФОТО: Publicitātes foto

По сравнению со своим прямым предшественником Watch GT2 Pro, который мир увидел в прошлом году, есть много изменений. Верхняя кнопка превратилась во вращающееся кольцо для прокрутки меню, а сами часы теперь работают под управлением основной операционной системы Huawei, Harmony OS, уже представленной в Watch 3 Pro этим летом. В сравнении с последним Watch GT3 наполовину легче и намного тоньше.

Привлекательные визуализации

На уровне пользователя большие изменения в основном отражаются в добавлении AppGallery, позволяющей загрузить десять приложений по вашему выбору, а также новых параметрах измерения. К ним относятся температура кожи, которая уже измеряется показателями пульса, сна, стресса и насыщения кислородом.

Также были добавлены новые визуализации. Особо следует отметить расширенный раздел погоды, который полностью избавляет от необходимости пользоваться телефоном.

На экране часов вы можете видеть изменения температуры по часам и на следующей неделе, а также визуальное положение солнца в небе от восхода до заката и идентичную информацию о Луне и ее фазах. Находясь близко к морю, часы даже предупреждают об опасности приливов. Все, что нужно сделать пользователю, это прокрутить рабочий стол вниз и по очереди отобразить текущую информацию.

Еще одна интересная новинка - навигация по обратному маршруту, которая поможет вернуться в исходную точку в случае ошибки. Кроме того, он доступен в автономном режиме, чтобы избежать неприятностей, даже если подключенный телефон уже разряжен. Когда Watch GT3 соединен с телефоном Huawei, вы также получаете возможность управлять его камерой, что расширяет ваши возможности делать снимки с большего расстояния.

Создан для спортсменов

Изначально разработанная для активного образа жизни, серия GT включает в себя широчайший спектр функций отслеживания физической активности Huawei. Часы весом 42,6 грамма распознают более 100 видов спорта и имеют 13 беговых маршрутов и планов тренировок. Чтобы заниматься спортом было не скучно, вы можете загрузить до 500 песен во встроенную память и воспроизводить их через беспроводную гарнитуру или встроенный динамик.

Спортсменам пригодится и встроенный барометр высоты, который отслеживает текущее давление воздуха в режиме реального времени и предупреждает о резких изменениях до того, как произойдут экстремальные погодные явления.

Если носить часы на руке весь день, регистрируя в среднем одну тренировку, батареи хватает примерно на 10 дней без подзарядки. Следует подчеркнуть, что регистрация тренировок теперь более точна, чем раньше, поскольку Watch GT3 использует 5 спутниковых систем - GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS, которые вместе отмечают точный маршрут. Что ж, он действительно ведет по дорогам и тропам, по которым можно бежать, а не с отклонением в несколько метров. Если пользователь решит не регистрировать тренировки, при нормальном использовании батареи хватит на две недели без подзарядки.

ФОТО: Publicitātes foto

Над сообщениями необходимо поработать 

Приятным вкладом является возможность расписать собственные предложения в приложении Huawei Health на вашем телефоне, которыми можно отвечать на полученные сообщения. Таким образом, вы сможете как минимум реагировать на смс, не вынимая телефон из кармана. Можно ответить и при помощи эмодзи. К сожалению, долгожданная виртуальная клавиатура еще не разработана, поэтому мы не можем набрать нестандартный текст на большом и ярком AMOLED-экране с разрешением 466x466 пикселей. Кроме того, совместимость со службой Gmail еще не завершена, и входящие письма можно просматривать минимально - только их тему. Устройство намного лучше работает с Inbox.lv, а сообщения в WhatsApp можно читать полностью. Однако полученные эмодзи и картинки часы не отображают.

С приемами звонков по Bluetooth все прекрасно. Вы можете мгновенно говорить через встроенный микрофон, нажав зеленый значок.

Качество звука и громкость на одном уровне, поэтому это хорошее решение не только во время пребывания за рулем, но и в холодный зимний день, когда не хочется подносить телефон к уху. Параметры вызова ограничены, так как вы можете выбрать кому позвонить из предварительно выбранного избранного списка или из журнала вызовов.

Часы Huawei Watch GT3 за 349 евро сохранили все преимущества, имеющиеся у предшественников и добавили новые. Они по-прежнему единственные на рынке, в котором великолепный экран сочетается с впечатляющим временем работы батареи. Согласитесь, заряжать часы 2-3 раза в месяц и при этом круглосуточно детально собирать данные о физической активности гораздо удобнее, чем каждый второй день обрывать замеры, заряжая часы.

Статья создана в сотрудничестве с Huawei Latvija

 

 


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