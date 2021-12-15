"Коллеги в отчаянии": директор Сигулдской гимназии о сертификатах Covid-19

Со среды, 15 декабря, сертификат Covid-19 требуется абсолютно всем сотрудникам, которые работают очно. Уже месяц такое требование действует в государственном секторе, в том числе в школах. Оно оказалось последней каплей в ситуации с нехваткой учителей, что привело к тому, что есть школы, в которых в течение некоторого времени вообще нет определенных уроков.

Самая большая нехватка учителей в Риге,

что естественно, ведь в столице больше всего школ. На вопрос, насколько широко распространена проблема, когда учителя, которые не хотят делать вакцинацию, покидают школу, Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии и президент Латвийской ассоциации руководителей образования (LIVA), сказал, что около 20% учителей ушли из школы под влиянием пандемии и требований.

"Это относительно небольшая часть, но ясно, что сейчас отчаяние охватило даже тех коллег, которые были в позитивном настроении.

"Чаша переполнена, директора в отчаянии", - говорит Калванс.

Он также заявил, что из-за нехватки учителей занятия не проводятся, их частично заменяет команда правления, нарушается ряд нормативов нагрузки, за которые до сих пор критикуют директоров.

На вопрос, какова стратегия действий, Калванс сказал, что проблема может быть решена на государственном уровне, это модель заработной платы с наиболее важным элементом - балансом рабочей нагрузки.

Уже сообщалось, что Министерство образования и науки (IZM) рассматривает различные краткосрочные решения проблемы нехватки около 600 учителей в учебных заведениях Латвии, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце в интервью Латвийскому радио.