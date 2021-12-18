Выявлены самые популярные автомобили со скрученным пробегом

Второе и третье места в списке занимают BMW 7 серии и Subaru Outback с 33,4 и 31,8 процентами соответственно. Audi A8 стал пятым наиболее часто встречающимся автомобилем, а его спортивный собрат A7, занял десятое место - у чуть более четверти (25,8%) автомобилей Audi A7, по данным исследования, был скручен пробег.

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Матас Бузелис поясняет, что доминирование автомобилей премиум-сегмента среди наиболее часто встречающихся авто со скрученным пробегом объясняется высокой маржинальностью сегмента. Скрутка одометра - относительно дешевый и простой процесс, который обеспечивает дополнительный доход для недобросовестных автодилеров.

Расширенный список из 20 наиболее часто встречающихся автомобилей со скрученным пробегом представлен в данном исследовании.

Наиболее часто встречающиеся модели автомобилей со скрученным пробегом по году выпуска: у старых машин скручивают чаще

Как показывает исследование, при покупке подержанного автомобиля обязательно необходимо проверять его пробег, особенно это касается старых автомобилей. Наиболее популярные модели у которых были зафиксированы случаи скрутки пробега произведены в период с 2006 по 2016 год. При этом, автомобильный эксперт Матас Бузелис подчеркивает, что существует прямая зависимость между случаями мошенничества и классом автомобиля:

"Список наиболее часто встречающихся автомобилей с фальсифицированным пробегом состоит в основном из машин премиум-класса, но есть и модели эконом-класса, хотя и с меньшей долей от общего количества машин со скрученным пробегом. Марки Subaru, Ford и Volkswagen стоят в той же группе, что и автомобили более высокого класса. Похоже, что машины возрастом от 5 до 15 лет гораздо чаще встречаются среди автомобилей со скрученным пробегом".

Ford Mustang - самая новая модель в данном списке. Будущим владельцам шестого поколения мускулистого Mustang следует проявлять повышенную осторожность и проверять данные о пробеге онлайн. Владельцам BMW M5 2006 года, 5-ой серии 2007 года и X5 также следует убедиться в подлинности пробега их автомобилей.

Матас Бузелис объясняет, что у наиболее новых моделей куда сложнее изменить показания одометра. К тому же, у данной категории автомобилей скрутка одометра менее вероятна, хотя бы из-за относительно небольшого фактического пробега:

"Нет смысла скручивать пробег машины, на одометре которой, скажем, 50 000 или 80 000 километров, но для покупателей всегда важно проверять, являются ли показания одометра подлинными или нет".

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Наиболее часто встречающиеся модели автомобилей со скрученным пробегом по типу двигателя: у дизельных машин, как правило, скручивают чаще

Большинство моделей автомобилей со скрученным пробегом оснащены дизельными двигателями. Как подчеркивает автомобильный эксперт Бузелис, так было всегда:

"Дизельные машины в основном предназначены для больших расстояний, а значит, у таких машин мошенничество с пробегом вероятнее всего. Хотя в будущем, ситуация может измениться, поскольку продажи дизельных автомобилей снижаются".

"Если посмотреть на данные, то видно, что около 80 или 90 процентов машин со скрученным пробегом - дизельные. Например, взять Volkswagen Phaeton - из 10 моделей, попавших в базу, девять машин с дизельными двигателями и только одна - с бензиновым".

ФОТО: Пресс-фото

Данные по группе бензиновых и дизельных автомобилей BMW 6 серии практически идентичны, но это связано с тем, что бензиновые версии гораздо более популярны. В некоторых случаях, в линейке марки, модели с дизельными двигателями вообще отсутствуют. Так бензиновый двигатель является единственным вариантом для BMW M5 и Ford Mustang.

Подводя итоги: фальсификация пробега значительно завышает стоимость подержанного автомобиля и портит общие впечатления от владения данным автомобилем

Компания carVertical проанализировала данные автомобилей и как оказалось, что у 16,1% из проверенных машин за последние 12 месяцев был скручен пробег. Поскольку мошенничество с пробегом довольно распространено на рынке подержанных автомобилей, чтобы не стать жертвой, важно использовать онлайн-сервисы по проверке истории автомобилей.