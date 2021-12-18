Выявлены самые популярные автомобили со скрученным пробегом

Второе и третье места в списке занимают BMW 7 серии и Subaru Outback с 33,4 и 31,8 процентами соответственно. Audi A8 стал пятым наиболее часто встречающимся автомобилем, а его спортивный собрат A7, занял десятое место - у чуть более четверти (25,8%) автомобилей Audi A7, по данным исследования, был скручен пробег.
Матас Бузелис поясняет, что доминирование автомобилей премиум-сегмента среди наиболее часто встречающихся авто со скрученным пробегом объясняется высокой маржинальностью сегмента. Скрутка одометра - относительно дешевый и простой процесс, который обеспечивает дополнительный доход для недобросовестных автодилеров.
Расширенный список из 20 наиболее часто встречающихся автомобилей со скрученным пробегом представлен в данном исследовании.
Наиболее часто встречающиеся модели автомобилей со скрученным пробегом по году выпуска: у старых машин скручивают чаще
Как показывает исследование, при покупке подержанного автомобиля обязательно необходимо проверять его пробег, особенно это касается старых автомобилей. Наиболее популярные модели у которых были зафиксированы случаи скрутки пробега произведены в период с 2006 по 2016 год. При этом, автомобильный эксперт Матас Бузелис подчеркивает, что существует прямая зависимость между случаями мошенничества и классом автомобиля:
"Список наиболее часто встречающихся автомобилей с фальсифицированным пробегом состоит в основном из машин премиум-класса, но есть и модели эконом-класса, хотя и с меньшей долей от общего количества машин со скрученным пробегом. Марки Subaru, Ford и Volkswagen стоят в той же группе, что и автомобили более высокого класса. Похоже, что машины возрастом от 5 до 15 лет гораздо чаще встречаются среди автомобилей со скрученным пробегом".
Ford Mustang - самая новая модель в данном списке. Будущим владельцам шестого поколения мускулистого Mustang следует проявлять повышенную осторожность и проверять данные о пробеге онлайн. Владельцам BMW M5 2006 года, 5-ой серии 2007 года и X5 также следует убедиться в подлинности пробега их автомобилей.
Матас Бузелис объясняет, что у наиболее новых моделей куда сложнее изменить показания одометра. К тому же, у данной категории автомобилей скрутка одометра менее вероятна, хотя бы из-за относительно небольшого фактического пробега:
"Нет смысла скручивать пробег машины, на одометре которой, скажем, 50 000 или 80 000 километров, но для покупателей всегда важно проверять, являются ли показания одометра подлинными или нет".
Наиболее часто встречающиеся модели автомобилей со скрученным пробегом по типу двигателя: у дизельных машин, как правило, скручивают чаще
Большинство моделей автомобилей со скрученным пробегом оснащены дизельными двигателями. Как подчеркивает автомобильный эксперт Бузелис, так было всегда:
"Дизельные машины в основном предназначены для больших расстояний, а значит, у таких машин мошенничество с пробегом вероятнее всего. Хотя в будущем, ситуация может измениться, поскольку продажи дизельных автомобилей снижаются".
"Если посмотреть на данные, то видно, что около 80 или 90 процентов машин со скрученным пробегом - дизельные. Например, взять Volkswagen Phaeton - из 10 моделей, попавших в базу, девять машин с дизельными двигателями и только одна - с бензиновым".
Данные по группе бензиновых и дизельных автомобилей BMW 6 серии практически идентичны, но это связано с тем, что бензиновые версии гораздо более популярны. В некоторых случаях, в линейке марки, модели с дизельными двигателями вообще отсутствуют. Так бензиновый двигатель является единственным вариантом для BMW M5 и Ford Mustang.
Подводя итоги: фальсификация пробега значительно завышает стоимость подержанного автомобиля и портит общие впечатления от владения данным автомобилем
Компания carVertical проанализировала данные автомобилей и как оказалось, что у 16,1% из проверенных машин за последние 12 месяцев был скручен пробег. Поскольку мошенничество с пробегом довольно распространено на рынке подержанных автомобилей, чтобы не стать жертвой, важно использовать онлайн-сервисы по проверке истории автомобилей.
Покупатели автомобилей эконом-класса немного меньше рискуют получить ужасный опыт, чем те, кто приобретает дизельные автомобили премиум-класса возрастом от 5 до 15 лет - подвергая себя наибольшему риску, поскольку именно эту категорию автомобилей чаще всего выбирают мошенники. Модели с высокими эксплуатационными характеристиками также часто подвергаются мошенничеству с пробегом, и приобретение такого автомобиля без онлайн проверки его истории может обернуться финансовым кошмаром.