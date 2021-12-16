Сейм усложнил усыновление детей за границу

В Латвии уже несколько лет политики дискутируют и не могут найти общее мнение, стоит ли ограничить усыновление детей из Латвии в другие страны, и как его регулировать. Активнее всего эти дискуссии проходили в Сейме в прошлом году, когда, в том числе, рассматривалась мысль о временном запрете усыновления детей за границу.

По принятым изменениям, ребенка все еще можно усыновлять за границу. Это прав дано Гаагской конвенцией 29 мая 1993 года и Конвенцией о правах ребенка, которую ратифицировала и Латвия.

Однако, как указали агентству LETA депутаты Attīstībai/Par!, по новой редакции запрещено усыновлять детей из Латвии в США. Дело в том, что хотя американская сторона подписала конвенцию 16 февраля 1995 года, она так и не была ратифицировано. Это связано с юридической спецификой США.

"В интересах ребенка находиться в безопасной среде, которую может обеспечить только семья и качественные отношения в ней. На данный момент в учреждения социального ухода Латвии находится больше 550 детей", - сообщили депутаты.

Во время дебатов депутат Артусс Кайминьш указал, что подготовленные изменения создают более узкие рамки для усыновления за рубеж, но при этом и большую ответственность.

В свою очередь депутаты от "Согласия" Регина Лочмеле и Борис Цилевич раскритиковали такую идею. Главным стал аспект подростков и детей с инвалидностью. По мнению Лочмеле, "в Латвии никому не нужны дети на всю жизнь", а Цилевич отметил, что такое предложение говорит о том, что "нам наплевать на таких детей". Кайминьш с этим не согласился. По его словам, уже есть несколько случаев, когда за рубежом детей "переусыновляют", а Латвия не может это контролировать.

"Чтобы была определенная связь с усыновленными, необходимо правовое сотрудничество", - указал Кайминьш.