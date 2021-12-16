"Только детские письма": Сергею Тихановскому запрещают переписываться с женой

Она рассказала, что за все время нахождения Сергея Тихановского под арестом возможность пообщаться с ним у Светланы была лишь раз – после визита Лукашенко в тюрьму КГБ Сергею разрешили один телефонный звонок. Также она сказала, что цензура в тюрьме пропускает только письма детей Сергея и письма самого Тихановского, адресованные его детям.
"Один телефонный звонок Сергей получил после того, как Лукашенко приходил в тюрьму КГБ уговаривать их [оппозиционеров, находящихся в заключении – прим.ред.] хоть как-то отступиться от своих принципов. Письма проходят детские, насколько я знаю, он получает письма от детей и какие-то письма от него получают дети. Светлана писем не получает, ее письма не проходят", - рассказала Красулина.
Ранее суд в Беларуси приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.