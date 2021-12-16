Чт, 16.12.2021
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"Только детские письма": Сергею Тихановскому запрещают переписываться с женой

Сергей Тихановский (фото из архива) ФОТО: DW/A. Boguslawskaja

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина в интервью каналу "И Грянул Грэм" рассказала о том, получает ли Светлана письма от мужа из тюрьмы и была ли у супругов возможность пообщаться за время, пока Сергей Тихановский находится в заключении.

Она рассказала, что за все время нахождения Сергея Тихановского под арестом возможность пообщаться с ним у Светланы была лишь раз – после визита Лукашенко в тюрьму КГБ Сергею разрешили один телефонный звонок. Также она сказала, что цензура в тюрьме пропускает только письма детей Сергея и письма самого Тихановского, адресованные его детям.

"Один телефонный звонок Сергей получил после того, как Лукашенко приходил в тюрьму КГБ уговаривать их [оппозиционеров, находящихся в заключении – прим.ред.] хоть как-то отступиться от своих принципов. Письма проходят детские, насколько я знаю, он получает письма от детей и какие-то письма от него получают дети. Светлана писем не получает, ее письма не проходят", - рассказала Красулина.

Ранее суд в Беларуси приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.


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