"Только детские письма": Сергею Тихановскому запрещают переписываться с женой

Она рассказала, что за все время нахождения Сергея Тихановского под арестом возможность пообщаться с ним у Светланы была лишь раз – после визита Лукашенко в тюрьму КГБ Сергею разрешили один телефонный звонок. Также она сказала, что цензура в тюрьме пропускает только письма детей Сергея и письма самого Тихановского, адресованные его детям.