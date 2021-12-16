Бусулис, Стибелис и другие звезды поздравят тысячи сениоров по всей Балтии

"В настоящее время общение родных и близких с пожилыми людьми, находящимися в пансионатах и центрах ухода, значительно сокращено. Мы хотим с помощью нашего мероприятия сократить эту дистанцию, окружить заботой, наполнить теплом сердца тех, кто далеко, кто наиболее остро ощущает одиночество и ждет настоящего праздника. Это событие объединит как пожилых людей, так и артистов и общественных деятелей из стран Балтии - и вместе мы станем Большой Семьей, в которой все поддерживают друг и друга и дарят тепло и самые сердечные поздравления. Наша общая цель - единение, благополучие, поддержка, забота и благодарность нашим матерям, отцам, бабушкам, дедушкам и всем людям, кто строил наше общество и направлял нас в жизни", - рассказывают организаторы акции.