Бусулис, Стибелис и другие звезды поздравят тысячи сениоров по всей Балтии

Специальные выступления и теплые поздравления подготовили десятки популярных исполнителей, музыкантов и общественных деятелей из Латвии, Литвы и Эстонии.
В праздничном концерте примут участие: Интарс Бусулис, Натали Тумшевиц-Эргле, Ольга Раецка, Денис Пашкевич, Ольга Пирагс, Янис Стибелис, Кристина Эхин, Сильвер Сепп, Март Сандер и многие другие. Свои праздничные обращения и пожелания произнесут также государственные лица и руководители областных самоуправлений.
Всего в программе "Большого семейного рождественского поздравления 2021" прозвучит более 60 музыкальных номеров и поздравлений.
Трансляция мероприятия состоится в ZOOM по ссылке.
"В настоящее время общение родных и близких с пожилыми людьми, находящимися в пансионатах и центрах ухода, значительно сокращено. Мы хотим с помощью нашего мероприятия сократить эту дистанцию, окружить заботой, наполнить теплом сердца тех, кто далеко, кто наиболее остро ощущает одиночество и ждет настоящего праздника. Это событие объединит как пожилых людей, так и артистов и общественных деятелей из стран Балтии - и вместе мы станем Большой Семьей, в которой все поддерживают друг и друга и дарят тепло и самые сердечные поздравления. Наша общая цель - единение, благополучие, поддержка, забота и благодарность нашим матерям, отцам, бабушкам, дедушкам и всем людям, кто строил наше общество и направлял нас в жизни", - рассказывают организаторы акции.
Праздничное мероприятие уже второй год организует cеть центров по уходу за сениорами Senior Group. Создатели благодарят всех, кто поддержал идею и подарил возможность пожилым людям встретить Рождество в атмосфере большой дружной семьи.