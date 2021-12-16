Дина Зузане: "Развод - это маленькая смерть"

"У моей подруги недавно умер муж, и тогда я ей сказала: "Я даже не знаю, кому из нас тяжелее". В одной ситуации вы внезапно теряете человека, который был вам близок всю жизнь, а в другой - вы также теряете родного человека, но приобретаете еще и обиду и боль. Что тяжелее? Развод - это маленькая смерть, да это так. Но все заживает", - сказала Дина.

Зузане отметила, что праздники они до сих пор отмечают все вместе. Это было решение бывшего мужа.

На вопрос о том, примет ли она новую спутницу Яниса, Дина ответила отрицательно:

"Мне не надо ее принимать. Меня это не касается. Если потом придет какая-то другая, я бы ее еще могла принять, но эту женщину - нет.

Меня она не интересует, а с неинтересными людьми я не встречаюсь. У меня свои принципы".

В беседе с порталом Apollo.lv Янис Зузанс рассказал, что в настоящее время начался официальный процесс развода между ним и его супругой Диной: "Мы договорились, что после развода останемся хорошими друзьями, потому что в нашем браке родились две дочери".

При разводе пара поделила имущество и миллионы. Летом прошлого года Дина Зузане рассказала журналу Pastaiga, что никогда не считала, что бизнес и деньги относятся только к Янису, у них все общее. В базе Lursoft содержится информация о том, что в 2010 году Дина и Янис Зузанс заключили брачный договор, который предусматривает раздел всего имущества.

Пара поженилась в январе 1986 года, но их отношения начались гораздо раньше. На протяжении многих лет Янис и Дина посещали премьеры оперы и балета, презентации и концерты, а также другие светские и культурные мероприятия, в том числе в области искусства. Они являются одними из самых известных меценатов в Латвии.