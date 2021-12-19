В праздники на Кипсале будет организован автокинотеатр
С 24 по 26 декабря на парковке выставочного центра Ķipsala будет организован самый крупный автокинотеатр в Латвии.
С 24 по 26 декабря на парковке выставочного центра Ķipsala будет организован самый крупный автокинотеатр в Латвии.
Зрителям обещают приятную атмосферу, вкусную еду, возможность насладиться просмотром культовых фильмов и хорошо провести время со своими близкими.
"Поход в Car Cinema - это прекрасная возможность разнообразить свои будни, провести время с семьей и друзьями или организовать необычное свидание для Вашей второй половинки", - отмечают организаторы.
Показ будет происходит на большом экране, увидеть который можно увидеть с любой точки стоянки. Рекомендуется приезжать за 40 минут до начала сеанса, далее следует настроиться на необходимую FM волну и наслаждаться просмотром фильма!
Внимание! Количество мест на каждый сеанс ограничено. Билеты можно приобрести на сайте Car Cinema.