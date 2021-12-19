В праздники на Кипсале будет организован автокинотеатр

Зрителям обещают приятную атмосферу, вкусную еду, возможность насладиться просмотром культовых фильмов и хорошо провести время со своими близкими.

"Поход в Car Cinema - это прекрасная возможность разнообразить свои будни, провести время с семьей и друзьями или организовать необычное свидание для Вашей второй половинки", - отмечают организаторы.

В репертуар войдут следующие фильмы: "Дедушка нелегкого поведения" (War with Grandpa), "Зеленая книга" (Green Book), "Новогодний корпоратив" (Christmas Party), "Джентльмены" (The Gentleman), "Starперцы" (Last Vegas) и "Легенда" (Legend).

Показ будет происходит на большом экране, увидеть который можно увидеть с любой точки стоянки. Рекомендуется приезжать за 40 минут до начала сеанса, далее следует настроиться на необходимую FM волну и наслаждаться просмотром фильма!