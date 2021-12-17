Мистера Бига из "Секса в большом городе" обвинили в изнасилованиях

Актера обвинили две женщины, которые рассказали изданию, что Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Одна работала в фирме, где Нот был клиентом.

Сначала он пригласил ее в свою квартиру,без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Вторая женщина указала в момент знакомства работала официанткой в клубе. Там она познакомилась с Нотом. Он утверждал ей, что его брак с актрисой Тарой Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.

"С этими людьми я встречался годы, даже десятилетия назад. Встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин", - заявляет Крис Нот.