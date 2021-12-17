Мистера Бига из "Секса в большом городе" обвинили в изнасилованиях
Голливудского актера Криса Нота (Сhris Nott), известного ролью Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасилованиях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Голливудского актера Криса Нота (Сhris Nott), известного ролью Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасилованиях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Актера обвинили две женщины, которые рассказали изданию, что Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Одна работала в фирме, где Нот был клиентом.
Сначала он пригласил ее в свою квартиру,без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Вторая женщина указала в момент знакомства работала официанткой в клубе. Там она познакомилась с Нотом. Он утверждал ей, что его брак с актрисой Тарой Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.
"С этими людьми я встречался годы, даже десятилетия назад. Встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин", - заявляет Крис Нот.
Напомним, ранее музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе, он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать психологическим пыткам. Пострадавшие рассказали, что их держали по несколько часов без доступа к воде и еде.