Полицейские обыски: банк Industra опубликовал заявление

Полиция прибыла в помещения Industra Bank 8 декабря, и сотрудники банка оперативно оказали полиции всю необходимую поддержку, чтобы правоохранители могли получить интересующие документы и данные в соответствии с решением суда.

В интересах банка помочь правоохранительным органам в их работе, чтобы исключить любые подозрения или возможность использования банка в незаконных целях.

При этом

лицо, деятельность которого интересовала полицию, не проводило операций в банке с 2018 года, а также не подвергалось санкциям.

В решении суда Видземского предместья, разрешившего осуществлять процессуальные действия в банке, они были мотивированы возможностью хранения в помещениях банка предметов, документов или носителей данных, которые могут иметь отношение к расследованию, проводимому Чешской Республикой. В решении суда не упоминается о возможной преступной деятельности в банке в настоящее время.

В конкретном решении суда говорится, что лица, которые могли быть причастны к преступлению, с 2015 года и до настоящего времени проводили банковские операции из разных мест в Чешской Республике, а не в Латвии.

Председатель правления Industra Bank Райвис Каканис подчеркнул: "В прошлом году с 30 марта по 1 сентября в банке FKTK провели полномасштабную проверку на предмет отмывания денег и соответствия санкциям. Систематических недостатков выявлено не было. После смены акционеров банк проделал огромную работу, чтобы свести к минимуму возможность его незаконного использования".

Средства клиентов не замораживались, нет подозрений насчет деятельности сотрудников банка, также ни к кому не применялся процессуальный статус.

Видео: Обыски в Indystra Bank

Что случилось?

В Чехии был начат уголовный процесс в связи с возможным нарушением международных санкций, которые были приняты Евросоюзом в рамках программы "Украина", и легализацией незаконно нажитых средств. В декабре этого года Госполиция Латвии в связи с этим процессом провела обыски по нескольким адресам, в том числе в банке, сотрудники которого, возможно, связаны с этим преступлением.

Во время обысков была найдена и изъята документация, а также несколько носителей данных, которые, возможно, содержат важную для расследования информацию и будут использованы в качестве доказательств по уголовному процессу, расследуемому в Чехии.

8 ноября этого года Управление международного сотрудничества Госполиции получило из Верховной прокуратуры Чехии в Праге европейское распоряжение о расследовании от 19 октября 2021 года (далее в тексте - EIR) по уголовному процессу, в котором проводится досудебное расследование о нарушении международных санкций и легализации полученных преступным путем средств. Полиция Латвии приняла решение о выполнении EIR Чехии.

Упомянутое преступление, возможно, совершил некий проживающий в Чехии гражданин России, а также другие лица, которые с марта 2015 года до сегодняшнего дня проводили банковские операции, нарушающие принятые ЕС санкции.

Подозревается, что через эти операции средства перечислялись предприятиям, которые контролируются Аркадием Ротенбергом. Также эти люди подозреваются в уклонении от уплаты налогов.