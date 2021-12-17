В Латвии смертность с Covid-19 почти вдвое выше, чем в ЕС/ЕЭЗ

Оценки ситуации ECDC за последние две недели, с 29 ноября по 12 декабря, показывают, что уровень смертности от диагностированного Covid-19 в Латвии упал до 104,8 случая на миллион населения и что Латвия в рейтинге 30 стран ЕС опустилась с шестого на десятое место. Самые высокие показатели смертности зафиксированы в Венгрии, Болгарии, Хорватии и Словакии, где количество смертей превышает 200 на миллион жителей.

Средний уровень смертности от Covid-19, диагностированного в ЕС и ЕЭЗ на тот момент составлял 58,8 случая.

Среди соседей Латвии смертность в Эстонии за предыдущие две недели составила 55,7 случая на миллион населения, страна занимает 15-е место в списке. В Литве число смертей составляет 101,6 на миллион населения и 11 место в списке.

При этом уже третью неделю подряд уровень заражения Covid-19 в Латвии ниже, чем в среднем по ЕС/ЕЭЗ.

В Латвии совокупная заболеваемость на 100 000 населения с 29 ноября по 12 декабря снизилась до 499,6 случая, а в среднем по ЕС/ЕЭЗ составила 783,7 случая.

В настоящее время Латвия находится на 20-22 месте среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ по заболеваемости Covid-19.

Аналогичная ситуация в других странах Балтии: уровень заболеваемости в Литве за предыдущие две недели составлял 845,8 случая на 100 000 населения, а в Эстонии - 506,9 случая. Литва опустилась с 13-го на 16-е место по уровню заболеваемости, а Эстония осталась 21-й.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ был в Лихтенштейне - 2167,9 случая на 100 000 населения. Порог в 1500 случаев также превышен в Словакии, Чешской Республике, Бельгии и Нидерландах.