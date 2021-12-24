Латвийская певица Диана Пирагс появилась в редакции RUS TVNET, чтобы рассказать о своем новом альбоме с каверами на популярные рождественские песни, но неожиданно поведала обо всем, что с ней приключилось за последние два года: о расставании с итальянцем Микеле Троя, подписанном договоре с Раймондом Паулсом, протекции посла Латвии в Италии Солвиты Аболтини и дружбе с сицилийским дизайнером.

О музыке и новом альбоме

Диана Пирагс заметила, что некоторые песни Раймонда Паулса переведены на английский, но не те, которые будет петь она: "Мы еще в Европе глубоко. Я пою на английском, на итальянском. Я понимаю, что это будет очень маленький круг, только для Латвии, если я буду петь на латышском... Тем более что мы не делаем перевод - автор пишет свои эксклюзивные тексты!".

Диана объяснила, что сейчас в Сети доступны версии на английском, записанные 10 лет назад шведской исполнительницей. Кроме того, это будет хорошо и для самого Паулса, потому что в Европе проще получить авторское вознаграждение:

Так появилась идея спеть песни на английском языке, но должен быть документ с подписью Паулса. Конечно, прежде чем получить разрешение от Маэстро, Диана посовещалась со своей мамой - легендарной джазовой певицей Ольгой Пирагс.

Еще в 2014 году Паулс подписал бумагу, разрешающую Диане исполнять его композиции, которые он когда-то сочинил для ее мамы. Этот альбом был записан совместно с аранжировщиком Виктором Ритовым, с которым Диана очень хорошо дружит.

"Позвонили, договорились", - вспоминает она, цитируя Паулса, который подчеркнул, что неважно, на каком языке альбом, "главное - чтобы эти песни жили".

Диана Пирагс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О "мафиозных штучках" и протекции Солвиты Аболтини

Каждый из мужчин Дианы сыграл в ее жизни важную роль. В первом браке у нее родилась дочь, во втором - с мужем-французом - красавец сын. Именно Фрэнк Цесто перевел для Дианы песни Раймонда Паулса на французский язык. Последний возлюбленный Дианы, Микеле Троя, привез певицу в Италию, где она нашла новые возможности для своей карьеры.

Дело в том, что Италия очень открыта к песням на английском языке. Сейчас знаменитость подписала контракт с итальянским лейблом. Не обошлось без знакомства с сицилийской мафией: "Ужас, через что мне пришлось пройти...

Я познакомилась в Сицилии в 2019 году с одним очень серьезным дизайнером Сальво Барбара. Он делал показ в Милане на одном подиуме с Versace... Его знают именно в Сицилии".

По рассказам Дианы, Италия негласно поделена. Все прекрасно знают, что в Сицилии существуют кланы. "Сколько бы у тебя ни было денег, ты там не продвинешься без поддержки определенных людей", - говорит она, отмечая, что это знакомство помогло ей выйти на крупный итальянский лейбл, который занимается продвижением и распространением музыки. Оказалось, что латвийская певица попала к самым первым дистрибьюторам Марио Бионди - Sonar Music. В начале беседы никто в этой компании не ожидал, что к ним пришла артистка с профессиональными записями.

"Они, конечно, "мафиозные", потому что попасть к ним просто так - нереально. Я начала их смотреть и искать. Меня спросили, на каких языках я пою. Их интересовало одно - на каком угодно языке, только не на итальянском", - вспоминает Диана.

В первый момент ей показалось, что над ней издеваются, когда у нее попросили какое-нибудь демо. Пирагс сразу объяснила, что у нее есть уже готовый продукт. Лейблу были нужны песни в определенном стиле - trap. Оказалось, что такие артисты зарабатывают по 20 тысяч евро. Конечно, в этом стиле у Дианы треков не было, но она серьезно задумалась.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пандемию Диана Пирагс на три месяца поехала в Рим. Там родилась песня Riga-Roma. Автор, который работает с Il Volo, придумал текст на итальянском языке, и певица отправила композицию дистрибьюторам в Сицилию. Ей мгновенно ответили. Сказали, что им нравится продукт и идея соединить Ригу и Рим. Так она подписала договор на 12 страниц: "Смотрю, нормальный контракт. Не смертный приговор!".

К сожалению, из-за пандемии Диана до сих пор не закончила клип и не отдала песню, но предложила лейблу свой рождественский альбом на английском языке. Его с удовольствием взяли и распространили на всех известных музыкальных платформах. Но сервис iTunes его заблокировал, потому что это каверы - там на них действует ограничение.

"Эти дистрибьюторы сейчас стоят за мной. Теперь мне в Латвии не надо никого просить: "Ну пожалуйста, возьмите мой диск", - подчеркивает Диана.

Фото: Фрагмент из клипа Riga-Roma

ФОТО: Кадр из видео

Но приключения латвийской звезды в Италии на этом не завершились!

Диана узнала, что Accademia Teatro alla Scala проводит набор иностранных студентов. Это объявление она увидела на сайте посольства. Благодаря тому, что Диана Пирагс была знакома с послом Латвии в Италии Солвитой Аболтиней, она обратилась за рекомендательным письмом.

*С Солвитой Аболтиней Диана познакомилась 26 августа 2020 года в итальянском ресторане LaFelicita, где были представлены итальянская и английская интерпретации песни Аль Бано Amber Land (Terra d'Ambra e di Emozioni) композитора Чарльза Гуджера.

Посол оказала певице поддержку, и Диана попробовала поступить. Она подала документы, выполнила вступительные задания. К сожалению, на бюджет певицу не взяли, но предложили платное обучение, а это было 100 тысяч евро. Тогда Пирагс попробовала еще поступить в вуз в Венеции. Там певице отказали в магистратуре из-за возрастных ограничений (до 27 лет).

Но Диана не сдается и собирается поступить в RSU (Рижский университет им. Страдиня) на программу музыкальной медитации.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О разлуке с женихом из Италии

Диана Пирагс и Микеле Троя встретились в 2018 году на Мальте. Около года пара прожила вместе в Латвии. Мужчина, не зная латышского, оставил свою жизнь и семью в Италии и переехал ради певицы в нашу страну.

"Мы с ним остались друзьями. У него очень доброе сердце. Не знаю, стоит об этом говорить или не стоит, но у него проблемы со здоровьем... То, что дано кому-то, а кому-то не дано - это здоровье", - говорит Диана.

Диана Пирагс, Чарльз Гуджер и Микеле Троя ФОТО: Пресс-фото

Когда Микеле работал в Латвии, у него выявились проблемы со здоровьем.

"Из-за травмы он не мог работать и жить в Латвии. К сожалению, его отправили на шесть месяцев на больничный... Человек меняет свою судьбу ради меня... Я понимаю, что он мне сделал такой подарок судьбы - он меня научил говорить по-итальянски, познакомил с Сальво Барбара", - отмечает она.

Микеле пришлось вернуться в Италию, а Пирагс просто физически необходимо быть в Латвии - у нее здесь семья, дети и ученики. Диана понимает весь героизм своего возлюбленного. Певица надеется, что с ним все будет хорошо, что он найдет счастье и ни в коем случае не бросит петь.

В завершение разговора Диана не стала отвечать на вопрос "Свободна ли она?". Певица лишь кокетливо посмотрела, взмахнула белокурыми волосами и промолвила: "Я - счастлива".