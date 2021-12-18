Британский министр: посылать войска в Украину мы не будем

"Так как она не член НАТО, очень маловероятно, что кто-то будет посылать в Украину солдат, чтобы противостоять России", - в интервью журналу Spectator рассказал Уоллес, добавив, что "мы не должны вводить людей в заблуждение, говоря, что мы будем. Украинцы это знают".