Британский министр: посылать войска в Украину мы не будем
Если Россия вторгнется в Украину, маловероятно, что Великобритания и союзники будут посылать свои силы, чтобы вмешаться, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Если Россия вторгнется в Украину, маловероятно, что Великобритания и союзники будут посылать свои силы, чтобы вмешаться, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Так как она не член НАТО, очень маловероятно, что кто-то будет посылать в Украину солдат, чтобы противостоять России", - в интервью журналу Spectator рассказал Уоллес, добавив, что "мы не должны вводить людей в заблуждение, говоря, что мы будем. Украинцы это знают".
Он сказал, что Великобритания могла бы помочь Украине с "наращиванием потенциала", добавив, что угрозы "тяжелых экономических санкций" являются самым правдоподобным методом борьбы.
Уоллес считает, что ситуация на украинско-русской границе вызывает подозрения о возможном нападении России. В то же время, Уоллес подчеркивает, что уверенности по поводу планов Владимира Путина нет.