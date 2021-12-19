Латвийский режиссер просит помощи, чтобы ее фильм попал на "Оскар"

Она призналаcm, что чувства были двоякими: "Во-первых, это большая честь и радость, что мы так далеко ушли от такой маленькой, интуитивно управляемой идеи, созданной на основе историй обычных и простых людей. Это сюрприз. Во-вторых, это Это большой конкурс мирового уровня с другими фильмами. Это также означает большие расходы. Эти деньги надо где-то взять, чтобы я могла представлять честь Латвии, и мне не нужно было бы доплачивать из личных средств".

Она рассказала, что схема выглядит так: "Около 100 фильмов отправляются в Лос-Анджелес, а затем 15 из них отбираются - члены академии выбирают те, которые, по их мнению, является лучшим, или те, которые они посмотрели. Дело в том, что они могут даже и не посмотреть "Яму". Для того, чтобы они посмотрели фильм, им присылают платные электронные письма с приглашением на показы, которые тоже стоят денег. Один такой сеанс обходится примерно в 15 тысяч. Чем раньше и своевременнее это начать делать, тем лучше".