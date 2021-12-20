Cреднестатистический нарушитель на дорогах в Латвии - какой он?

Когда водитель "собирает" четыре пункта, на декларированный адрес или на адрес электронных услуг высылается призыв или предупреждение больше не допускать нарушений правил дорожного движения, указывает эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Он пояснил, что если есть 4-7 пунктов, то человек может добровольно записаться и погасить два пункта. Если же набрано 8 пунктов, то делать это приходится в принудительном порядке - оценивается характер нарушений, агрессивны они или нет.

Те водители, у которых агрессивных нарушений нет, отправляются на курсы. В свою очередь водители, нарушения которых связаны с агрессивными действиями во время движения, идут к психологу на групповые занятия.

После того, как собраны 12 пунктов, нужно сдавать экзамен на категорию В и снова можно погасить два пункта. "16 пунктов или 10 пунктов для новых водителей уже будут роковыми, так как на год отбираются права", - отмечает Ирбитис. Экзамены и курсы необходимо посетить в течение года.

Пункты надзора за нарушениями гасятся спустя два года, но если они применены за езду под влиянием вызывающих опьянение веществ или покидание места происшествия, то есть бегство, то пункты гасятся спустя пять лет.

Проблема в том, что в Латвии увеличилось число тех водителей, у которых большое количество штрафных пунктов. Таких людей, набравших 8, 10 штрафных пунктов, примерно 2500 в год.

"Это в основном мужчины в возрасте до 40 лет, те, у которых еще есть безумие молодости, и, нужно отметить, что в последние время, хоть их и по-прежнему малая часть, но растет и число женщин, у которых регистрируются пункты и которые доходят до ситуации, когда из-за пунктов их лишают прав",

- пояснил глава департамента квалификации CSDD Юрис Тетерис.

Статистика год от года довольно схожа. Чаще всего наказания применяются за превышение скорости, несоблюдение сигнала светофора и агрессивную езду. Кроме того - в топе езда в пьяном виде и езда бехз техосмотра или страховки.

Исследование Госполиции показало, что нарушители, повторно несколько раз превышавшие скорость, больше и чаще всего страдают в тяжелых авариях.

"Нашим главным критерием были минимум два нарушения в течение года в связи с тяжелым нарушением скорости, что составляет свыше 31 км/час. Мы исследовали этих людей с 2019 по 2020 год и констатировали, что их 592 человека. Те, кто нарушает больше всего - водители в возрасте от 18 до 34 лет. 94% мужчин и 6% женщин", - проинформировала представитель Госполиции Ольга Поджуна.

В прошлом эти люди часто нарушали скоростной режим, несколько раз ездили и в пьяном виде, и большая часть из этих 592 водителей так и не исправились.

Наблюдения Ирбитиса также свидетельствуют о том, что одна часть нарушителей - водители, только получившие права. Следующая категория - 30-летние, среди которых много агрессивных водителей. Третья группа нарушителей - сениоры, которых наказывают за пьяную езду.