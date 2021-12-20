Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Девушка утверждает, что 72-летний французский актер с российским гражданством напал на нее в августе 2018 года. Шарлотта долгое время скрывала этот факт, но больше не может молчать

Депардье и его представители отвергают выдвинутое обвинение. Адвокаты актера пообещали доказать, что он не виновен.

Напомним, 23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Это было возобновление дела 2018 года, в котором 22-летняя актриса обвинила артиста в харрасменте.

В 2018 году во французский департамент полиции Буш-дю-Рон поступила жалоба 22-летней актрисы, имя которой не разглашается. Девушка обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Анонимная жертва утверждает, что это произошло в августе 2018 года в доме актера в Париже. Сам актер вины не признал.

Сообщается, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов Депардье отпустили. О чем именно он говорил на допросе, не сообщалось.