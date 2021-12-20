Пн, 20.12.2021
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Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
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Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

25-летняя актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом она заявила в своем Twitter.

Девушка утверждает, что 72-летний французский актер с российским гражданством напал на нее в августе 2018 года. Шарлотта долгое время скрывала этот факт, но больше не может молчать

Депардье и его представители отвергают выдвинутое обвинение. Адвокаты актера пообещали доказать, что он не виновен. 

Напомним, 23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Это было возобновление дела 2018 года, в котором 22-летняя актриса обвинила артиста в харрасменте.

В 2018 году во французский департамент полиции Буш-дю-Рон поступила жалоба 22-летней актрисы, имя которой не разглашается. Девушка обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Анонимная жертва утверждает, что это произошло в августе 2018 года в доме актера в Париже. Сам актер вины не признал.

Сообщается, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов Депардье отпустили. О чем именно он говорил на допросе, не сообщалось.

По словам истицы, Депардье дважды домогался ее в августе в ходе неформальной репетиции театральной пьесы в своем парижском доме. Он является другом отца актрисы и пообещал оказать ей помощь, дав несколько консультаций по поводу карьеры.


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