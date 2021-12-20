Пн, 20.12.2021
Если бы вышло, что мне стало плохо от вакцины, одному из моих родителей, какая поддержка была бы от Латвийского государства? Гундарс Заранс, многодетный отец
Гундарс Заранс, многодетный отец

Новинка в эфире Латвийского радио 4 - вечерняя сказка на русском языке

ФОТО: Пресс-фото

С понедельника, 20 декабря, Латвийское радио 4 "Домская площадь", вещающее на языках нацменьшинств, предлагает в эфирной сетке новинку для самых маленьких радиослушателей – сказки на русском языке. Программа "Вечерняя сказка" будет звучать каждый рабочий день в 20:05. Записи подготовлены Радиотеатром Латвийского радио, сказки придуманы латвийскими авторами и озвучены известными актерами.

Редактор проекта сказок Илона Яхимович рассказывает, что вечерняя сказка на русском языке – мечта, которую давно лелеяла вся команда Латвийского радио 4 и которая наконец сбылась: "Мы действительно рады, что теперь и самые маленькие слушатели нашего радио смогут собираться ко сну, слушая сказки на русском языке. В эфире будут звучать сказки, написанные латвийскими авторами и озвученные известными актерами, и это станет настоящим приключением для детей и их родителей".

Уже с 20 декабря в 20:05 прозвучат рассказы Анны Саксе из цикла "Сказки о цветах", на этот раз – в совершенно новом переводе на русский язык Анны Гогель. Сегодня сказочный радиомарафон начнут актеры Рижского Русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин и Татьяна Лукашенкова. В январе услышим "Зимние сказки" Маргариты Старасте, а также латышские народные сказки – в цикле примут участие многие любимые актеры: Екатерина Фролова, Наталья Щеглова, Яков Рафальсон, Вадим Гросман, Вероника Плотникова, Юрий Кушпелло и другие.

"Мы действительно рады, что работы замечательных латвийских авторов теперь будут доступны и в качественной аудиоверсии на русском языке. В следующем году мы планируем записать и многие другие сказки, и это, как нам кажется, сегодня необходимо каждому – как напоминание, что в жизни, как и в сказке, в итоге все будет хорошо", – говорит руководитель Радиотеатра Мара Эглите.

Редактор цикла – Илона Яхимович, звукорежиссер – Сендия Бурка.

"Вечерняя сказка" на Латвийском радио 4 "Домская площадь" с 20 декабря будет звучать в эфире каждый рабочий день в 20:05. Сказки можно будет слушать не только на радиоволнах, но и на домашней страничке Латвийского радио 4 и на всех самых популярных платформах подкастов.


НАВЕРХ
Back