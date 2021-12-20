Эд Ширан чуть не убил Элтона Джона

История смешная, но при этом слегка устрашающая. В клипе есть момент, где Ширан в костюме Санта-Клауса бьет по упакованному подарку, на котором тяжелый металлический колокольчик. Тот отскакивает и пролетает в миллиметрах от головы Элтона Джона:

"Колокольчик пролетел совсем рядом и вполне себе мог разбить ему голову. Боже, надо было видеть, какой ужас меня охватил, когда я увидел этот колокольчик пролетающим в воздухе рядом с Джоном", - цитирует Эда канал Муз-ТВ.