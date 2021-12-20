Видео ⟩ Реплики об эрекции и намеки на развод: как концерт Лепса шокировал зрителей

Напомним, на прошлой неделе 59-летний артист угодил в больницу. По официальной версии, из-за гипертонического криза.

Концерт "Рождество с Григорием Лепсом" проходил в формате телесъемки. Зрители увидели массу сюрпризов. Судя по реакции в соцсетях, не все было идеально.

Во-первых, вместо запланированных трех часов концерт продлился пять. Оказалось, что Лепс появится на сцене только в самом конце, что удивило зрителей в зале. Первые два часа удивленная публика слушала выступления Натальи Гордиенко, Юлианны Карауловой, ЮрКисса и ВладиМира, Глюкозы, Эмина, Любови Успенской и многих других.

Во-вторых, в соцсетях стали писать, что 95% номеров - это была фонограмма. Место ведущих Тимура Родригеза и Яны Чуриковой заняла Лера Кудрявцева.

"У одного артиста упал микрофон и пять минут колесил по сцене. Это позор. Это странно, некрасиво и бредово. Ведущие, видя происходящее на сцене, стараются кричать: "Вам весело?!". Все в ответ - "Нет!" - цитирует "Комсомольская правда" недовольную зрительницу.

Женщине показалось, что певица Слава выступала не совсем трезвой.

Григорий Лепс появился перед зрителями на 26-й песне вечера. Зал его встретил бурными аплодисментами. Сначала артист задрал рубашку и продемонстрировал народу результат своего похудения.

Издание пишет, что Лепс курил прямо на сцене, а кроме того, постоянно сморкался, бросая использованные салфетки прямо себе под ноги. В какой-то момент он указал, что испачкался - протер бумажным платком ботинок, а после - лицо и снова сморкнулся.

На радость зрителей прозвучали любимые хиты: "Рюмка", "Самый лучший день", "Я счастливый", "Терминатор" и другие. Все выступление Григорий Лепс фирменно крутил микрофон в руках и сказал публике: "Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат".

О супруге - танцовщице Анне Шаплыковой - и разводе артист больше не упоминал, но намекнул, что песня станет "гимном всех караоке страны":

"Прежде, чем я уйду, обнулю свою жизнь и начну все сначала,

Еще раз тебе повторю: "Как же ты меня (нецензурное)...!".