Пн, 20.12.2021
Так как она не член НАТО, очень маловероятно, что кто-то будет посылать в Украину солдат, чтобы противостоять России Бен Уоллес, министр обороны Великобритании
Бен Уоллес, министр обороны Великобритании
3

Госсекретарь МВД: Латвия стала главной целью гибридной атаки Беларуси

ФОТО: AP/Scanpix

Растущее число нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе говорит о том, что Латвия стала основной целью гибридной атаки соседней Беларуси, заявил на телеканале TV3 государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Димитрий Трофимов.

Он напомнил, что на прошлой неделе латвийские пограничники ежедневно предотвращали попытки нелегального проникновения на территорию страны нескольких десятков человек (в отдельные дни - до 80). Похожая ситуация была и на выходных.

Трофимов вновь указал, что передвижение мигрантов в Беларуси происходит организованно, поскольку иначе не объяснить их стремительное перемещение и появление в разных местах на границе.

3

Представитель МВД напомнил, что правительство решило установить еще 22,8 км временного ограждения в дополнение к уже возведенному забору из колючей проволоки длиной 37 км, параллельно ведутся работы по строительству постоянной пограничной инфраструктуры.

Говоря о ресурсах пограничной охраны, Трофимов рассказал, что в настоящее время планы по реагированию основаны на мобилизации существующих сил и сотрудничестве с Национальными вооруженными силами и в случае необходимости доступна поддержка агентства Frontex.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс на прошлой неделе также заявил, что ситуация на границе обострилась.

3

Поток правонарушителей на белорусской границе с Литвой и Польшей в последние дни значительно сокращается, и теперь Латвия может стать страной, против которой усилится давление нелегальной миграции, гибридная атака.

Как сообщалось, с 10 августа, когда в приграничных регионах Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3300 лицами.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

Галерея: Мигранты на границе Беларуси


НАВЕРХ
Back