Госсекретарь МВД: Латвия стала главной целью гибридной атаки Беларуси

Он напомнил, что на прошлой неделе латвийские пограничники ежедневно предотвращали попытки нелегального проникновения на территорию страны нескольких десятков человек (в отдельные дни - до 80). Похожая ситуация была и на выходных.

Трофимов вновь указал, что передвижение мигрантов в Беларуси происходит организованно, поскольку иначе не объяснить их стремительное перемещение и появление в разных местах на границе.

Представитель МВД напомнил, что правительство решило установить еще 22,8 км временного ограждения в дополнение к уже возведенному забору из колючей проволоки длиной 37 км, параллельно ведутся работы по строительству постоянной пограничной инфраструктуры.

Говоря о ресурсах пограничной охраны, Трофимов рассказал, что в настоящее время планы по реагированию основаны на мобилизации существующих сил и сотрудничестве с Национальными вооруженными силами и в случае необходимости доступна поддержка агентства Frontex.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс на прошлой неделе также заявил, что ситуация на границе обострилась.

Поток правонарушителей на белорусской границе с Литвой и Польшей в последние дни значительно сокращается, и теперь Латвия может стать страной, против которой усилится давление нелегальной миграции, гибридная атака.

Как сообщалось, с 10 августа, когда в приграничных регионах Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3300 лицами.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.