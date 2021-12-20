Пн, 20.12.2021
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Бен Уоллес, министр обороны Великобритании
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СМИ: Латвия ввела запрет на перевозку грузов с санкционных белорусских предприятий

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвия ввела запрет на перевозку грузов с санкционных белорусских предприятий. Решение действует с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022-го, сообщает Еврорадио.

Среди упомянутых предприятий - "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", "Белшина", "Гродно Азот" (включая завод "Химволокно"), "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно" и "Беларуськалий".

Скриншот телеграммы, отправителем которой указан один из менеджеров "Белорусской железной дороги" Подсосонный, опубликовал Telegram-канал belzhd_live.

Скриншот телеграммы ФОТО: Telegram/belzhd_live

Напомним, в начале декабря США и ЕС ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний. В американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте казначейства США, со 2 декабря американским юридическим и физическим лицам запрещено давать кредиты больше чем на 90 дней белорусскому Министерству финансов или Банку развития Республики Беларусь.

Санкции связаны с миграционным кризисом на границе ЕС и Беларуси - США и Европа обвиняют режим Лукашенко в незаконной перевозке мигрантов и нарушении прав человека.


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