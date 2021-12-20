Škoda временно прекратит производство автомобилей

Во время продолжительных двухнедельных "новогодних каникул" сотрудникам чешских автозаводов будут выплачивать 80 процентов от зарплаты. При этом официальные праздники у сотрудников предприятия продлятся лишь до первого января 2022 года. Остановка конвейеров связана с нехваткой микроэлектронных комплектующих, проблемы с поставками которых автомобильные бренды испытывают весь нынешний год.