Škoda временно прекратит производство автомобилей

По мнению специалистов агентства Reuters, двухнедельный простой, который усугубит существующий дефицит транспортных средств, связан с нехваткой микроэлектронных компонентов.
Во время продолжительных двухнедельных "новогодних каникул" сотрудникам чешских автозаводов будут выплачивать 80 процентов от зарплаты. При этом официальные праздники у сотрудников предприятия продлятся лишь до первого января 2022 года. Остановка конвейеров связана с нехваткой микроэлектронных комплектующих, проблемы с поставками которых автомобильные бренды испытывают весь нынешний год.
По оценкам представителей Škoda, из-за двухнедельного простоя производство модельного ряда в декабре сократится на 20-25 процентов. Кроме того, длительная пауза усугубит существующий дефицит автомобилей в европейских дилерских центрах.