Пн, 20.12.2021
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Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Škoda временно прекратит производство автомобилей
Дефицит транспортных средств лишь усугубится

Автомобили Skoda. ФОТО: Slavek Ruta

Компания Škoda объявила о планах приостановить производство новых автомобилей на всех чешских предприятиях марки. Специалисты "законсервируют" конвейеры с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Motor.ru.

По мнению специалистов агентства Reuters, двухнедельный простой, который усугубит существующий дефицит транспортных средств, связан с нехваткой микроэлектронных компонентов.

Во время продолжительных двухнедельных "новогодних каникул" сотрудникам чешских автозаводов будут выплачивать 80 процентов от зарплаты. При этом официальные праздники у сотрудников предприятия продлятся лишь до первого января 2022 года. Остановка конвейеров связана с нехваткой микроэлектронных комплектующих, проблемы с поставками которых автомобильные бренды испытывают весь нынешний год.

По оценкам представителей Škoda, из-за двухнедельного простоя производство модельного ряда в декабре сократится на 20-25 процентов. Кроме того, длительная пауза усугубит существующий дефицит автомобилей в европейских дилерских центрах.


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