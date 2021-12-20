Ландсбергис: соседние с Литвой страны могут перенять транзит белорусских удобрений

"В этой ситуации нужно разговаривать, так как, по нашим данным, у предприятий (соседних стран) есть намерения перенять, потому что санкционного режима, который запретил бы им это делать, нет. Государства пока не раскрывают свою позицию и, видимо, со временем должны будут реагировать и сказать, что они об этом думают", - заявил Ландсбергис в воскресенье LRT.

Министр также сказал, что у него есть заверение из США о том, что они "говорят с государствами и нашими соседями, чтобы те точно так же, как и Литва, искали решения, как перекрыть источники финансирования для режима Александра Лукашенко".

Некоторые латвийские перевозчики подтвердили BNS, что получили от белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" запросы о возможности перевозить товары транзитом через территорию Латвии и грузить их в латвийских портах.

И все же перевозчики сказали, что Латвия, как и Литва, придерживается международных санкций и не хочет их нарушать. Так они прокомментировали ситуацию в тот момент, когда литовское правительство думает запретить транзит "Беларуськалия" через страну.

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжается, несмотря на вступившие в силу на минувшей неделе санкции США для этого предприятия. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) за несколько месяцев вперед.