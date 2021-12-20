"Вы просто хайп ловите": дело о секс-травле журналистки не расследовалось месяцами

Также публиковался и личный номер телефона, куда в огромном количестве поступали сообщения. От самых безобидных: "сколько берешь?", до откровенного извращенства.

Все скриншоты не уместишь. Присылались еще и фото половых органов. Также есть скриншоты с сообщениями от настоящих извращенцев, которые весьма отвратительно описывали свои желания ФОТО: Chayka.lv

Но самая жесть была с левыми номерами. Мужчины звонили, авторы объявлений общались с потенциальными "клиентами" от моего имени и просили стучать в мои окна, даже обещая за это дополнительный секс-бонус. Взрослые мужчины, как марионетки, выполняли все их просьбы – "постучи в окно пять раз", "а теперь позвони в дверь", "погуди три раза из машины" (указание для тех, кто приезжал на автомобиле). Среди таких водителей был даже таксист, который просигналил под окнами почти целый час – с двух до трех ночи. В общей сложности, ко мне приехали более 50 человек.

Примеры объявлений, размещенных моими обидчиками на одном из сайтов интимных знакомств. Сколько всего их там было — мне так и не удалось сосчитать, поскольку многие номера дублировались. Но заскринила я более 10 ФОТО: Chayka.lv

29 июля, когда все началось, я написала первое заявление в полицию. Но с каждым днём ситуация становилась все хуже. 1 августа полицейские приезжали к моему дому и видели все происходящее, но только разводили руками, говорили, что задерживать мужчин им не за что. У нас в Латвии не запрещена проституция, равно как и интимные услуги.

Скриншоты из моих видеозаписей, на которых зафиксированы некоторые из приходивших мужчин. Не всегда удавалось сделать запись, поскольку единицы согласились что-либо рассказать или показать на камеру, а прятать телефон не всегда получалось. В половине случаев начинать съемку было слишком рискованно. Тем не менее, я предоставила полиции более 20-ти таких видео ФОТО: Chayka.lv

Сначала я еще как-то пыталась контролировать ситуацию, написала на своем окне, что я не занимаюсь ничем таким, что всё это чья-то злая шутка. Параллельно пыталась понять, что вообще происходит.

ФОТО: Chayka.lv

Но потом все надежды на лучшее рухнули. Меня эмоционально сломали. С 6 августа эти лица, вдобавок ко всему, что делали раньше, начали издеваться в публичном пространстве, выкладывая мои же ролики, но с текстом порнографического характера, которого не было в оригинале. Одно из таких видео на площадке Tik-Tok собрало более 3 000 просмотров.

Никаких новостей из полиции не поступало. Находясь в сильном стрессе из-за давления, бессонных ночей и реального страха за свою жизнь, я провела собственное расследование. Зафиксировала масштабы травли и установила, кто именно и почему издевается надо мной.

Доказательства я передала в полицию 11 августа. Оказалось, что буллят меня две девушки, и не из-за того, что я журналист. Они просто так развлекаются, издеваясь над теми, кто им по какой-либо причине не нравится. Одна из них оказалась моей знакомой.

Публикация стала спасением

Я была в отчаянии и решила рассказать о том, что со мной происходит. 7 августа на сайте chayka.lv вышла статья о моей травле. В этом материале я заявила, что знаю, кто именно меня терроризирует, а также о том, что есть еще жертвы, среди которых как женщины, так и мужчины. Публикация в СМИ была необходима и для того, чтобы защитить свою честь и достоинство.