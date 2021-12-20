"Вы просто хайп ловите": дело о секс-травле журналистки не расследовалось месяцами

Летом журналистка Анастасия Федорова подверглась секс-травле. И вот уже конец года, дело не расследовалось месяцами, а начальник отдела обвинил девушку в том, что она хочет "хайпануть". О деталях произошедшего рассказывает сама сотрудница портала Chayka.lv Федорова.
29 июля 2021 года, после того, как к моему дому по ночам начали приезжать незнакомые мужчины, чтобы получить от меня секс-услуги, которые почему-то рекламировались на сайте интимных услуг, я написала заявление в полицию. И четыре месяца ждала, что полиция начнёт делать хоть что-то.
В ноябре, когда я в очередной раз позвонила начальнику криминального отдела полиции выяснить, в чём же дело, он сказал мне, что я пытаюсь словить "хайп". И потом еще добавил, что я не его работодатель, чтобы он отчитывался передо мной за проделанную работу.
Если с такой преступной халатностью сталкивается журналист, которому доступны СМИ для огласки, то может ли обычный гражданин рассчитывать на помощь полиции?
Что произошло?
С 29 июля по 8 августа 2021 года, с вечера до самого утра, практически ежедневно, к моему дому приезжали мужчины, чтобы получить от меня секс за деньги. Мой адрес они получали через сайт интимных услуг, где размещались объявления с фотографиями каких-то девушек и номера телефонов — каждый раз разные.
Также публиковался и личный номер телефона, куда в огромном количестве поступали сообщения. От самых безобидных: "сколько берешь?", до откровенного извращенства.
Но самая жесть была с левыми номерами. Мужчины звонили, авторы объявлений общались с потенциальными "клиентами" от моего имени и просили стучать в мои окна, даже обещая за это дополнительный секс-бонус. Взрослые мужчины, как марионетки, выполняли все их просьбы – "постучи в окно пять раз", "а теперь позвони в дверь", "погуди три раза из машины" (указание для тех, кто приезжал на автомобиле). Среди таких водителей был даже таксист, который просигналил под окнами почти целый час – с двух до трех ночи. В общей сложности, ко мне приехали более 50 человек.
29 июля, когда все началось, я написала первое заявление в полицию. Но с каждым днём ситуация становилась все хуже. 1 августа полицейские приезжали к моему дому и видели все происходящее, но только разводили руками, говорили, что задерживать мужчин им не за что. У нас в Латвии не запрещена проституция, равно как и интимные услуги.
Сначала я еще как-то пыталась контролировать ситуацию, написала на своем окне, что я не занимаюсь ничем таким, что всё это чья-то злая шутка. Параллельно пыталась понять, что вообще происходит.
Но потом все надежды на лучшее рухнули. Меня эмоционально сломали. С 6 августа эти лица, вдобавок ко всему, что делали раньше, начали издеваться в публичном пространстве, выкладывая мои же ролики, но с текстом порнографического характера, которого не было в оригинале. Одно из таких видео на площадке Tik-Tok собрало более 3 000 просмотров.
Никаких новостей из полиции не поступало. Находясь в сильном стрессе из-за давления, бессонных ночей и реального страха за свою жизнь, я провела собственное расследование. Зафиксировала масштабы травли и установила, кто именно и почему издевается надо мной.
Доказательства я передала в полицию 11 августа. Оказалось, что буллят меня две девушки, и не из-за того, что я журналист. Они просто так развлекаются, издеваясь над теми, кто им по какой-либо причине не нравится. Одна из них оказалась моей знакомой.
Публикация стала спасением
Я была в отчаянии и решила рассказать о том, что со мной происходит. 7 августа на сайте chayka.lv вышла статья о моей травле. В этом материале я заявила, что знаю, кто именно меня терроризирует, а также о том, что есть еще жертвы, среди которых как женщины, так и мужчины. Публикация в СМИ была необходима и для того, чтобы защитить свою честь и достоинство.
Я получила огромную волну поддержки благодаря этому тексту, и хочу сказать большое спасибо за это! И снова хочется поблагодарить коллег-журналистов, которые помогли распространить его.
После того, как я отправила ссылку на публикацию на номера телефонов, размещенных в объявлениях, ко мне больше никто не приезжал. Но впереди еще предстояло добиться наказания для виновных.
Полиция перепутала заявление
10 августа, после выхода статьи, коллеги-журналисты из других СМИ позвонили в пресс-службу полиции, чтобы получить комментарии. Но полиция перепутала мое заявление с заявлением другого человека. Журналисту рассказали о каком-то другом деле, якобы моём, где партнер рассылает интимные фотографии по всему интернету после конфликта со своей девушкой. Такая вот порноместь. "Вы уверены, что хотите делать новость об этом? Вам, правда, интересно?", – спросила журналиста пресс-секретарь…
Расследования не было
Множество раз я звонила следователю, которая отвечала за мое дело. За все время она неохотно ответила на пару звонков. Потом опять неделями тишина.
4 октября я все-таки дозвонилась. Но следователь сказала, что она весь месяц на больничном, что не занималась моим заявлением и не будет заниматься. Его передали куда-то, а куда – она не знает. Потом версия о том, кто будет заниматься моим заявлением, менялась еще дважды. А 10 ноября полиция приняла решение не открывать уголовное дело по факту травли. Вместо этого, днем позже, они открыли административное дело. Но виновные по-прежнему не были установлены, потому что следственных действий по моему делу и вовсе не было.
Хайп
16 ноября я позвонила начальнику криминального отдела полиции, чтобы выяснить, на каком основании было вынесено такое решение, если моим заявлением никто не занимался, и это мне говорили сами полицейские. Разумеется, все разговоры мною зафиксированы. Начальник сказал, что я не его работодатель, чтобы сейчас предоставлять мне отчет.
И потом добавил: "Вы просто хотите хайпа". Я спросила: "Почему? Я интересуюсь, как проходило расследование. При чём здесь хайп? Почему вы так решили?". А он говорит: "Ну, вы же журналист".
Обжалование в прокуратуре
22 ноября я подала заявление на обжалование этого решения в Рижскую Северную прокуратуру. 2 декабря прокуратура признала его "незаконным и необоснованным", и уголовное дело всё-таки возбудили, а 9 декабря началась проверка по фактам халатности, предоставленных в моём заявлении.
Теперь я "хайпую" ещё и в прокуратуре и останавливаться не собираюсь.
Мне повезло, что я журналист и могу защищать свои права с помощью публичности. А что делать тем, кого травят и у кого нет своего голоса ответить тем полицейским, которые не считают, что их работа на наше благо и за наши налоги – достаточная причина эту работу делать и за нее отчитываться?