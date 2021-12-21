Вт, 21.12.2021
В такой ситуации требования России, которые ослабляют безопасность нашей страны, просто невыполнимы. Я считаю, их нужно отклонить Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии
Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии
2

Правда ли, что в Швеции шести тысячам человек под кожу вживили чипы с QR-кодами?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Sergei25

"Медуза" рассказала, что в декабре ряд российских СМИ стали сообщать о том, что в Швеции люди начали повально устанавливать себе под кожу микрочипы со вшитыми данными о пройденной вакцинации от Covid-19. Якобы эти чипы установили уже 6000 человек. Однако издание пишет, что эти сообщения - некорректны: массового внедрения чипов с паспортами вакцинации в Швеции (возможно, пока) нет.

Как пишет "Медуза", у тысяч шведов и вправду есть микрочипы, но поставлены они были давно и никак не связаны с вакцинацией от коронавируса. 

Не только в Швеции, но и в других странах используется технология вживления чипов с разными данными. Технология действует уже несколько лет, и некоторые микрочипы могут, например, содержать и информацию о здоровье человека, что ускоряет процесс сбора данных для медиков. 

Производители технологии заверяют, что при необходимости чип будет извлечен из кожи без всяких последствий. 

Чипы, заменяющие ковид-сертификаты, уже существуют, но не массово. 

2

Откуда взялась цифра в 6000 человек? "Медуза" обращает внимание на то, что еще в октябре шведское издание Aftonbladet опубликовало сюжет местной компании Epicenter, которая создала новый микрочип с данными о том, что его обладатель вакцинирован. Некоторое время спустя турецкое издание Anadolu написало заметку о новом чипе со ссылкой на вышеупомянутый сюжет, добавив в свой материал экспертную оценку о том, что в Швеции технологией чипирования пользуются примерно 6000 человек.

А в середине декабря о новом чипе компании Epicenter видео выпустило агентство Ruptly - на него и обратили внимание российские СМИ.

Однако в ролике директор Epicenter Ханнес Шоблад отмечал, что его компания не массово устанавливает чипы с сертификатами вакцинации и пока они в продажу не поступают. 

Сюжет Ruptly:


НАВЕРХ
Back