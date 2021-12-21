Суд признал штраф PTAC инфлюенсеру Адриане Миглане обоснованным

Было вынесено судебное решение, в котором признается, что штраф PTAC был обоснованным, а также судебный документ содержит множество юридических выводов, которые являются важной основой для дальнейшей работы центра.

Публикации записей в Instagram-профиле adrianamiglane и получение за них вознаграждения не были случайностью. PTAC оцинил это как хозяйственную деятельность;

При размещении в соцсетях информации и рекламы были нарушены нормы Закона о нечестной коммерческой практике;

Суд не усмотрел каких-либо разумных и объективных оснований для различия между рекламой в какой-либо другой среде (радио, телевидение или пресса) и на Instagram-странице.

Во всех случаях, когда осуществляется коммерческая практика, ее коммерческий характер должен быть четко указан или разграничен в зависимости от вида и технических возможностей каждого средства связи.​

Ранее представитель PTAC Санита Гертмане сообщила LETA, что Катрина Саулиете была оштрафована на 1000 евро, а Адриана Миглане - на 1500 евро и обе они были юридически обязаны прекратить недобросовестную коммерческую практику, указанную в решении.

Проект PTAC "Мониторинг маркетинга инфлюенсеров в социальных сетях" оценил коммерческую практику, реализуемую в профилях Саулиете и Миглане в Instagram, и обнаружил, что профили содержат информацию, которая считается рекламой для потребителей, но инфлюенсеры должным образом не проинформировали потребителей о рекламе.

Центр защиты прав потребителей получил подтверждение от компаний, продукты которых Саулиете и Миглане опубликовали в Instagram в рекламных целях, что с ними заключен договор о рекламной деятельности и инфлюенсеры получили за это вознаграждение или подарки. Таким образом, Саулиете и Миглане использовали вводящую в заблуждение коммерческую практику, поскольку при создании контента в Instagram они скрывали, что опубликованная информация имела коммерческий характер. А именно это была реклама, предоставляемая за вознаграждение, подарки или другие материальные блага или выгоду.

Согласно анализу PTAC, ни Саулиете, ни Миглане не использовали соответствующие хештеги, которые бы ясно, наглядно и недвусмысленно предоставляли потребителям информацию о платном контенте. Блогерам было неоднократно указано, что следует это сделать. Например, поставить хештеги #reklāma, #apmaksāts_saturs, #sponsorētssaturs или использовать возможности платформы Paid partnership.

Миглане рекомендации PTAC не учла. Кроме того, рекламируя пищевые добавки, она не выполнила требования, необходимые при рекламе пищевых добавок.

PTAC пришел к выводу, что Миглане использует вводящую в заблуждение и непрофессиональную коммерческую практику, опуская информацию о том, что рекламируемый продукт, такой как Pregnacare, является пищевой добавкой, а кроме того, не добавляет в описании продукта: "Пищевая добавка не заменяет полноценную и сбалансированную диету".

Оба блогера после неоднократных призывов PTAC к добровольным действиям не приняли все необходимые меры для обеспечения соответствия своей коммерческой практики требованиям нормативных актов. При этом ни Саулиете, ни Миглане не сотрудничали с учреждением в административном процессе.

Центр защиты прав потребителей решил запретить Саулиете и Миглане заниматься недобросовестной коммерческой практикой, которая скрывает, что информация, предоставленная в их соцсетях, была оплачена или иным образом материально вознаграждена, или предоставлена ​​в коммерческих целях, либо имеет коммерческое содержание.