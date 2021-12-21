Amnesty International: белорусские пограничники избивают мигрантов

Amnesty International в понедельник сообщила, что сотрудники организации поговорили с 75 мигрантами, которые рассказывали о пытках и другом насилии, в том числе - травле собаками, избиениях и принуждении переходить вброд реки с ледяной водой.

Другие рассказали, что им отказывали в еде и воде и запирали в "точках сбора" на стороне Беларуси, а потом заставляли пересекать польскую границу.

После мигрантов заставляли возвращаться в Беларусь, где все начиналось заново, указала Amnesty International.

Законы ЕС предписывают властям оценивать каждое заявление о поиске убежища индивидуально.