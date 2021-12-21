Вт, 21.12.2021
Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков Алексей Навальный, политик
Алексей Навальный, политик

Amnesty International: белорусские пограничники избивают мигрантов

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Правозащитная организация Amnesty International задокументировала множество случаев, когда белорусские пограничники избивали мигрантов, которые были вынуждены вернуться в Беларусь из Польши, Литвы и Латвии.

Amnesty International в понедельник сообщила, что сотрудники организации поговорили с 75 мигрантами, которые рассказывали о пытках и другом насилии, в том числе - травле собаками, избиениях и принуждении переходить вброд реки с ледяной водой.

Другие рассказали, что им отказывали в еде и воде и запирали в "точках сбора" на стороне Беларуси, а потом заставляли пересекать польскую границу.

После мигрантов заставляли возвращаться в Беларусь, где все начиналось заново, указала Amnesty International.

Законы ЕС предписывают властям оценивать каждое заявление о поиске убежища индивидуально.

Международная организация по миграции (МОМ) ООН сообщает, что в ходе кризиса на белорусской границе как минимум 21 человек погиб, в том числе курдская женщина, которая была в положении.

 

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