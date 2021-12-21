Amnesty International: белорусские пограничники избивают мигрантов

Amnesty International в понедельник сообщила, что сотрудники организации поговорили с 75 мигрантами, которые рассказывали о пытках и другом насилии, в том числе - травле собаками, избиениях и принуждении переходить вброд реки с ледяной водой.
Другие рассказали, что им отказывали в еде и воде и запирали в "точках сбора" на стороне Беларуси, а потом заставляли пересекать польскую границу.
После мигрантов заставляли возвращаться в Беларусь, где все начиналось заново, указала Amnesty International.
Законы ЕС предписывают властям оценивать каждое заявление о поиске убежища индивидуально.
Международная организация по миграции (МОМ) ООН сообщает, что в ходе кризиса на белорусской границе как минимум 21 человек погиб, в том числе курдская женщина, которая была в положении.