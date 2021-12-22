"Матрица: Воскрешение" - исправление ошибок прошлого или машина для зарабатывания денег?

Наконец-то на латвийские экраны вышло продолжение "Матрицы", которого мы ждали 18 лет. Стоило ли ожидание того, интересен ли все еще виртуальный мир и исправило ли "Воскрешение" ошибки "Перезагрузки" и Революции"? Артем Липин занял место штатного кинокритика RUS TVNET, пока бессменный автор рубрики "Андрей уже посмотрел" находится в отпуске, и, отправившись на самый первый, утренний, сеанс, нашел ответы на эти вопросы.
История одного ребенка
Сложно переоценить влияние первой "Матрицы" не только на умы подростков, но и на киноиндустрию в целом. Уверен, что практически все дети моего поколения бегали по стенам, пытались гнуть ложки силой мысли и усиленно прыгали на огромные расстояния (хотя, конечно, и не с крыш небоскребов - ума хватало).
Культовые сцены вроде уклонения от пуль Нео или удара в прыжке Тринити пародируются до сих пор, а техника буллет-тайма (или попросту - замедления времени) настолько прочно укоренилась в кинематографе, что проще сказать, в каком блокбастере ее нет.
Рецепт создания "Матрицы" не был секретом. Интересная концепция + адреналиновые драки + немного философии + детективная интрига = хит. Даже сейчас оригинальная "Матрица" смотрится свежо и современно. Практически все спецэффекты прошли проверку временем, что уж говорить про мир и историю.
Мировой рекорд
И при этом, несмотря на оглушительный успех, ни один фильм даже близко не подошел к созданию чего-то подобного. Если фильмы Marvel заставили многие студии развивать свои киновселенные (с разным успехом) и вообще присмотреться к комиксам, а серия "Гарри Поттера" вдохновила сразу несколько франшиз о подростках, борющихся со злом - то "Матрица" так и осталась сравнительно уникальным явлением.
Да, буквально за год до "Матрицы" вышел "Темный город". Но он был слишком монотонен, чтобы завоевать сердца миллионов. Были несколько фильмов с протагонистами в кожаной одежде и крутыми драками: от провальной "Эон Флакс" до крутого "Эквилибриума". Но в них, наоборот, не хватало глубины и проработки вселенной. Никуда не делись и восточные боевики с аниме, но и они все-таки не были рассчитаны на массового зрителя.
Пожалуй, ближе всех к величию "Матрицы" подошло "Начало", но там было намного меньше тайн и чувства избранности. О чем говорить, если даже продолжения, снятые тогда еще братьями Вачовски ("Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция") не смогли справиться с весом оригинала.
Обе картины пытались одновременно расширить мир, добавить философских диалогов, сделать драки еще более масштабными, а спецэффекты - впечатляющими. В итоге магия "Матрицы" рухнула, а фанаты до сих пор спорят, как было бы лучше завершить трилогию.
Особняком в этом ряду стоит "Аниматрица" - антология из восьми историй (одна из которых зачем-то разделена на две части), созданных разными аниме-студиями, и все под руководством Вачовски. Это действительно очень крутая работа, но опять-таки слишком нишевая для всеобщего признания. Зато названия новелл стали моими подзаголовками. Надеюсь, создателям приятно.
По ту сторону
Это все я рассказываю не просто так. Для понимания моей реакции нужно осознать, что Лана Вачовски взвалила на себя очень тяжелую ношу. К работе над четвертой версией не вернулись ни ее сестра и вечный соавтор Лилли Вачовски, ни продюсер Джоэл Сильвер, ни оператор Билл Поуп, ни монтажер Зак Стэнберг, ни композитор Дон Дэвис, ни художник-постановщик Оуэн Патерсон.
Но при этом, в отличие от очень многих других продолжений, "Матрица: Воскрешение" не выглядит сделанной просто ради денег. Есть ощущение, что Вачовски действительно была недовольна тем, как закончилась история Нео и Тринити, а Киану Ривз и Керри-Энн Мосс искренне поддержали ее в желании дописать концовку.
Обычно при создании продолжений спустя десятки лет (привет, "Звездные войны") у авторов есть три варианта. Первый ("Пробуждение силы") - пересказать старую историю с новыми лицами и чуть-чуть переставленными акцентами. Второй ("Последние джедаи") - сыграть параллельно, сломать все ожидания зрителей, выбить землю у них из-под ног. Что, разумеется, чревато их ожесточенной реакцией. Третий ("Мандалорец") - исследовать знакомый мир через ранее неиспользуемую точку зрения, найти новые пласты истории.
"Матрица: Воскрешение" пытается пойти по все трем путям одновременно, что ожидаемо выходит не слишком.
За гранью
В начале новая "Матрица" действительно удивляет. Как жив Нео? Что это за постоянные отсылки к предыдущим фильмам? Кто из его друзей на самом деле враг? Все это дико интересно, особенно учитывая, насколько "мета" становится фильм в этой части.
Лана Вачовски умудрилась в первые полчаса впихнуть столько мыслей про первую трилогию и ее влияние, а также про современную индустрию развлечений и общую философию франшизы, что в какой-то момент мне показалось - к концу картины она и рецензию за меня напишет.
И это действительно радует и вдохновляет, кажется, что "Матрица" выходит на новый уровень осознанности, делает тот шаг, который позволяет франшизам сохранять актуальность годы спустя.
Но потом в дело вступают другие аспекты картины, большая часть из которых касается Тринити. Не раскрывая всех карт, скажу, что, как и в предыдущих фильмах серии, в новой "Матрице" именно отношения Нео и Тринити являются ключевым моментом картины. И многое в вашем восприятии фильма зависит от того, как вы изначально относились к их любовной линии.
Посвященный
Каких-то ошибок прошлого все же избежать удалось. Фильм умело балансирует на грани между философией и боевиком; между фэнтези и киберпанком. Это равновесие куда ближе к первой картине - благодаря этому зритель практически все время заинтересован и смотрит за развитием истории. Практически.
Пожалуй, самая худшая часть "Матрицы: Воскрешения" - это ее концовка. В плане эффектов и экшена все сделано круто. Создатели смогли придумать "новый буллет-тайм" (как это сформулируют сами персонажи), но хватает и практических эффектов.
Однако герои будто теряют весь свой шарм. Если в конце первой "Матрицы" ты реально переживал за каждого из героев, то здесь ощущения ближе к "Матрице: Революции" - в общих чертах зритель понимает, что будет дальше, и картина не спешит удивлять или разрушать ожидание.
В итоге - финал картины не становится откровением. Глупо было бы ожидать от последних кадров "Возрождения" тех же мурашек, что и от полета Нео в конце первой части. Но хоть каких-то ярких эмоций хотелось бы.
Однако в целом фильм работает. Он правда намного лучше, чем я боялся. Но первая половина дает надежду на то, что "Матрица: Воскрешение" будет чем-то большим, нежели просто ремейком-продолжением. Концовка эту надежду забирает.
Видео: Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"
Вердикт
Начавшись как вдохновенный метакомментарий, "Матрица: Возрождение" в какой-то момент возвращается к привычному, а иногда даже позволяет себе откровенные самоповторы. Ваше отношение напрямую зависит от того, насколько вы скучали по миру "Матрицы". Если да, то выбирайте красную таблетку и вперед - в кинотеатры.