"Матрица: Воскрешение" - исправление ошибок прошлого или машина для зарабатывания денег?

Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" ФОТО: Scanpix/AP

Да, буквально за год до "Матрицы" вышел "Темный город". Но он был слишком монотонен, чтобы завоевать сердца миллионов. Были несколько фильмов с протагонистами в кожаной одежде и крутыми драками: от провальной "Эон Флакс" до крутого "Эквилибриума". Но в них, наоборот, не хватало глубины и проработки вселенной. Никуда не делись и восточные боевики с аниме, но и они все-таки не были рассчитаны на массового зрителя.

Пожалуй, ближе всех к величию "Матрицы" подошло "Начало", но там было намного меньше тайн и чувства избранности. О чем говорить, если даже продолжения, снятые тогда еще братьями Вачовски ("Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция") не смогли справиться с весом оригинала.

Обе картины пытались одновременно расширить мир, добавить философских диалогов, сделать драки еще более масштабными, а спецэффекты - впечатляющими. В итоге магия "Матрицы" рухнула, а фанаты до сих пор спорят, как было бы лучше завершить трилогию.

Особняком в этом ряду стоит "Аниматрица" - антология из восьми историй (одна из которых зачем-то разделена на две части), созданных разными аниме-студиями, и все под руководством Вачовски. Это действительно очень крутая работа, но опять-таки слишком нишевая для всеобщего признания. Зато названия новелл стали моими подзаголовками. Надеюсь, создателям приятно.

По ту сторону

Это все я рассказываю не просто так. Для понимания моей реакции нужно осознать, что Лана Вачовски взвалила на себя очень тяжелую ношу. К работе над четвертой версией не вернулись ни ее сестра и вечный соавтор Лилли Вачовски, ни продюсер Джоэл Сильвер, ни оператор Билл Поуп, ни монтажер Зак Стэнберг, ни композитор Дон Дэвис, ни художник-постановщик Оуэн Патерсон.

Но при этом, в отличие от очень многих других продолжений, "Матрица: Воскрешение" не выглядит сделанной просто ради денег. Есть ощущение, что Вачовски действительно была недовольна тем, как закончилась история Нео и Тринити, а Киану Ривз и Керри-Энн Мосс искренне поддержали ее в желании дописать концовку.

Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" ФОТО: Scanpix/AP

Обычно при создании продолжений спустя десятки лет (привет, "Звездные войны") у авторов есть три варианта. Первый ("Пробуждение силы") - пересказать старую историю с новыми лицами и чуть-чуть переставленными акцентами. Второй ("Последние джедаи") - сыграть параллельно, сломать все ожидания зрителей, выбить землю у них из-под ног. Что, разумеется, чревато их ожесточенной реакцией. Третий ("Мандалорец") - исследовать знакомый мир через ранее неиспользуемую точку зрения, найти новые пласты истории.

"Матрица: Воскрешение" пытается пойти по все трем путям одновременно, что ожидаемо выходит не слишком.

За гранью