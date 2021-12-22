Жизнь, любовь и смерть: концерт-спектакль "100 лет с Пиаф" и премьера фильма "Сон русалки"

Это первый сингл из ожидаемого весной альбома For Men. В течение вечера были отмечены также дни рождения Андрея Осокина и Эдит Пиаф.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

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Режиссер фильма "Сон русалки" Екатерина Ланская является автором неисчислимого количества видеоработ и наряду с успешной карьерой стала одним из самых заметных продюсеров проектов в сфере культуры в Латвии.

В этой ленте она при помощи мистики, сказочности и современной аранжировки рассказала историю любви русалки и вампира, бунтующих против скуки, перенасыщенности, одиночества. Эти существа балансируют на грани любви и смерти.

"Многие кадры в фильме - это отсылки к стилистике работ известных голландских художников. Рыба, золото русалки, изумрудный цвет - символика и колористика картин "малых голландцев", - отмечает Екатерина Ланская.

Для того, чтобы создать настроение, массовка была погружена в "барочный сюр" с элементами техно.

"Мне пришлось самой переодеться в костюм и вдохновить актеров. Для меня эта работа - желание удивить Эдит Пиаф", - говорит Екатерина.

В треке и короткометражном фильме актер и музыкант Герман Суперфин играет значимую роль.

"Поскольку Герман не только великолепный певец, автор песен и тромбонист, но и очень выразительная и экспрессивная личность, я уговорила его принять участие как в записи песен, так и в короткометражном фильме. В нашей версии La Vie En Rose не только самая красивая и, возможно, самая сладкая мелодия любви Эдит Пиаф, которая когда-либо была создана, но также полностью неожиданный поворот в развитии песни, где нежный сон преображается в неуправляемый вампирский рейв, в дальнейшем по-немецки", - объясняет Катрина Гупало.

Видео: Короткометражный фильм "Le rêve d'une sirène"

"Le rêve d'une sirène" в исполнении Катрины Гупало и Германа Суперфина уже доступна на Spotify и других стриминговых платформах.

Лента снималась в Юрмале, на вилле семьи Кристапа Морбергса, который является утонченным неоготическим памятником деревянной архитектуры с роскошными рисунками на потолках, с каминами, витражами и прочими историческими деталями, которые создают особое настроение в видео.

В короткометражном фильме можно увидеть также актеров театра, драматургов и друзей музыкантов.

Творческая команда: режиссер и автор идеи - Екатерина Ланская, оператор и автор монтажа - Алекс Лысенко, хореограф - Гинт Данцитис, художник по свету - Арсений Розенбах, художник по гриму - Кристине Домбровска, продюсер сингла и звукорежиссер - Александр Волк, он записан на Wolk Recording Studios.