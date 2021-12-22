Выйдет специальный эпизод "Гарри Поттера". Без Джоан Роулинг

Фильм получил название "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Отметить выход первой киноленты всемирно популярной франшизы собрались актеры главных ролей - Дэниел Рэдклифф , Эмма Уотсон , Руперт Гринт и другие звезды волшебной истории о мальчике, который выжил, и волшебной школе "Хогвартс".

В картине авторы пообещали рассказать историю создания легендарных фильмов. Также актеры поделятся своими воспоминаниями, а поклонники отправятся в "волшебное путешествие от первого лица по одной из самых любимых кинофраншиз всех времен".

В фильме не примет участие автор романов о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг, однако будут показаны архивные кадры с ее участием. Причины, почему Роулинг не принимает участие, не называются. Скорее всего, это связано с трансфобскими высказываниями писательницы, которые шокируют интернет и вызывают как жесткую критику, так и слова поддержки в адрес автора.