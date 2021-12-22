Гуф женился во второй раз

25-летняя Королева подписала свою публикацию "Чтобы ты всегда на меня так смотрел".

В свою очередь, 45-летний Долматов написал "Идем со мной".

Многие отметили, что на невесте было белое платье, а жених пришел в сером полуспортивном костюме и кепке.

Гуф сделал предложение Королевой в конце октября, на семейном ужине. Тогда же появились слухи, что Гуф якобы не планировал жениться, но его подруга забеременела.

Модель отвергла слухи, и заявила, что немного поправилась.

Бывшая жена Гуфа Айза в начале этого лета сообщала, что они с рэпером собираются восстановить отношения, однако позже это не подтвердилось. Они развелись в 2014 году. У пары есть сын, Сами, который родился в 2010.