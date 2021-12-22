5 советов, как выбрать подходящую секс-игрушку

Самая удачная и здоровая причина приобрести секс-гаджет, это желание сделать сексуальную жизнь более качественной, испытать новые ощущения и достичь невиданные горизонты удовольствия! В партнёрских отношениях каждый участник должен быть заинтересован и настроен положительно к новой игрушке. Нельзя навязывать или заставлять использовать игрушку! Если кто-то из сторон против использования конкретного девайса, то его использование по принуждению определяется как насилие.
Особо осторожным нужно быть, если хочется преподнести такой интимный подарок в качестве сюрприза. Есть риск, что такой сюрприз может оказаться негативным, если до этого не было обговорено отношение обоих сторон к новому интимному помощнику. Были случаи, когда подаренную секс игрушку партнер воспринимает, как оскорбление, упрёк или вовсе извращение, если у него особо консервативные взгляды. Даже если оба партнёра концептуально поддерживают такую идею, то в одиночку не всегда легко выбрать нужный девайс из широкого предлагаемого ассортимента в магазине. В идеальном сценарии в выборе секс игрушки должны участвовать оба партнера со своими уникальными запросами к девайсу: размер, материал, форма, функционал и т.д. и т.п.
2. Какие ощущения хочется усилить или, наоборот, ослабить
Индустрия интимных товаров стала обширнее и в продаже есть возможность найти девайс на любой вкус и для любой нужды. Конечно, сложно судить о потенциале испытанных чувств от конкретной игрушки, особенно, если до этого подобная стимуляция не была испробована, но можно опираться на уже имеющийся опыт, каким бы он не был. Например, проанализировав половые акты на протяжении жизни и другие интимные игры, можно прийти к какому-то желанию или запросу, который хотелось бы воплотить в жизнь.
Женщины зачастую не получают должной стимуляции зон удовольствия. Нужно брать во внимание, что главный орган удовольствия женщины - клитор и по статистике 75% женщин необходима стимуляция клитора (как единственная или дополнительная стимуляция), чтобы достичь оргазма. Половой акт, который ограничивается однотипной вагинальной пенетрацией зачастую заканчивается кульминацией партнёра (мужчины) и это нормально, так как женщина не должна обязательно кульминировать только от трения стен влагалища. Влагалище женщин в большинстве своём не достаточно чувствительное, чтобы его стимуляция была результативна. Именно поэтому вагинальный секс можно комбинировать со стимуляторами клитора, чтобы удовольствие и оргазм достигали оба партнера. Какой же стимулятор клитора выбрать? Ответ на этот вопрос помогут найти знающие консультанты магазина SexyStyle, но и самой даме придется попробовать несколько вариантов, чтобы найти самый лучший именно для нее. Особое внимание стоит обратить на самый эффективный и признанный женщинами со всего мира бесконтактный стимулятор клитора - Womanizer (технология Pleasure Air).
Самая популярная среди мужчин секс игрушка, это эрекционные кольца, так как они помогают мужчине лучше себя контролировать и продлить половой акт. Кавалер может успеть поменять темп активности или вид стимуляции, когда кульминация приблизилась. Кольцо даёт возможность дольше насладиться приближающимся ощущением оргазма (стадия плато), что зачастую является более приятным, чем сама эякуляция. Так же кольца обеспечивают более сильную эрекцию, так как они способны замедлить и удержать кровь в члене дольше, чтобы тот не терял своей твердости. Соответственно, если есть необходимость немного продлить способность мужчины, то эрекционное кольцо может быть одним из выбора игрушки. Если выбрать эрекционное кольцо с достаточно длинным и стабильным вибро-элементом для стимуляции клитора, во время пенисо-вагинальной пенетрации, то выгода будет двойной. Выбор качественных эрекционных колец можно посмотреть тут.