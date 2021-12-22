Ср, 22.12.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

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5 советов, как выбрать подходящую секс-игрушку

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Хотя и секс-игрушки не могут волшебным образом спасти отношения и разрешить конфликты, однако правильно подобранный вибратор, вагинальные шарики или анальный стимулятор могут пригодиться в улучшении качества половой жизни. Любой интимный товар - помощник в том, чтобы секс стал комфортнее, интереснее и приятнее - как для партнера, так и для получения наслаждения в одиночестве. 

Вот пять советов, которые помогут вам не запутаться в большом ассортименте секс-игрушек и выбрать подходящую. 

1. Сформулировать причину почему появилось желание приобрести игрушку

Существуют замечательные и абсолютно оправданные причины, из-за которых появляется желание или необходимость приобрести дополнительный девайс в спальню (и не только в спальню). Однако, зачастую люди считают, что секс игрушка способна решить проблему натянутых отношений или проблемы здоровья не связанные с вопросами сексуальности. Игрушка не сможет улучшить ситуацию, если в паре разногласия или совсем разные взгляды на вопросы сексуальности и образ жизни в целом. Ни один вибратор, вагинальные шарики или анальный стимулятор не способен спасти отношения, разрешить конфликт или магическим образом побудить кого-то из персон заниматься сексом или стать более активным в моменты близости. Игрушку надо воспринимать как вспомогательный инструмент для улучшения качества уже имеющихся сексуальных отношений. Любой интимный товар, это помощник использующийся для того, чтобы интимные игры были более комфортными, интересными и приятными как в сексе с партнером, так и в соло (мастурбации).

Самая удачная и здоровая причина приобрести секс-гаджет, это желание сделать сексуальную жизнь более качественной, испытать новые ощущения и достичь невиданные горизонты удовольствия! В партнёрских отношениях каждый участник должен быть заинтересован и настроен положительно к новой игрушке. Нельзя навязывать или заставлять использовать игрушку! Если кто-то из сторон против использования конкретного девайса, то его использование по принуждению определяется как насилие.

Особо осторожным нужно быть, если хочется преподнести такой интимный подарок в качестве сюрприза. Есть риск, что такой сюрприз может оказаться негативным, если до этого не было обговорено отношение обоих сторон к новому интимному помощнику. Были случаи, когда подаренную секс игрушку партнер воспринимает, как оскорбление, упрёк или вовсе извращение, если у него особо консервативные взгляды. Даже если оба партнёра концептуально поддерживают такую идею, то в одиночку не всегда легко выбрать нужный девайс из широкого предлагаемого ассортимента в магазине. В идеальном сценарии в выборе секс игрушки должны участвовать оба партнера со своими уникальными запросами к девайсу: размер, материал, форма, функционал и т.д. и т.п.

2. Какие ощущения хочется усилить или, наоборот, ослабить

Индустрия интимных товаров стала обширнее и в продаже есть возможность найти девайс на любой вкус и для любой нужды. Конечно, сложно судить о потенциале испытанных чувств от конкретной игрушки, особенно, если до этого подобная стимуляция не была испробована, но можно опираться на уже имеющийся опыт, каким бы он не был. Например, проанализировав половые акты на протяжении жизни и другие интимные игры, можно прийти к какому-то желанию или запросу, который хотелось бы воплотить в жизнь.

Женщины зачастую не получают должной стимуляции зон удовольствия. Нужно брать во внимание, что главный орган удовольствия женщины - клитор и по статистике 75% женщин необходима стимуляция клитора (как единственная или дополнительная стимуляция), чтобы достичь оргазма. Половой акт, который ограничивается однотипной вагинальной пенетрацией зачастую заканчивается кульминацией партнёра (мужчины) и это нормально, так как женщина не должна обязательно кульминировать только от трения стен влагалища. Влагалище женщин в большинстве своём не достаточно чувствительное, чтобы его стимуляция была результативна. Именно поэтому вагинальный секс можно комбинировать со стимуляторами клитора, чтобы удовольствие и оргазм достигали оба партнера. Какой же стимулятор клитора выбрать? Ответ на этот вопрос помогут найти знающие консультанты магазина SexyStyle, но и самой даме придется попробовать несколько вариантов, чтобы найти самый лучший именно для нее. Особое внимание стоит обратить на самый эффективный и признанный женщинами со всего мира бесконтактный стимулятор клитора - Womanizer (технология Pleasure Air).

ФОТО: Пресс-фото

Самая популярная среди мужчин секс игрушка, это эрекционные кольца, так как они помогают мужчине лучше себя контролировать и продлить половой акт. Кавалер может успеть поменять темп активности или вид стимуляции, когда кульминация приблизилась. Кольцо даёт возможность дольше насладиться приближающимся ощущением оргазма (стадия плато), что зачастую является более приятным, чем сама эякуляция. Так же кольца обеспечивают более сильную эрекцию, так как они способны замедлить и удержать кровь в члене дольше, чтобы тот не терял своей твердости. Соответственно, если есть необходимость немного продлить способность мужчины, то эрекционное кольцо может быть одним из выбора игрушки. Если выбрать эрекционное кольцо с достаточно длинным и стабильным вибро-элементом для стимуляции клитора, во время пенисо-вагинальной пенетрации, то выгода будет двойной. Выбор качественных эрекционных колец можно посмотреть тут.

ФОТО: Пресс-фото

Если есть желание дополнительной анальной стимуляции, то можно выбрать анальный плаг или вибратор. Если есть интерес поиграться с партнёром на расстоянии, то можно выбрать вибро-яйца с опцией дистанционного управления через аппликацию в мобильном телефоне. Подобные примеры можно перечислять бесконечное множество и на каждый запрос найдётся подходящее решение.

Многие даже не задумываются, но интимные товары могут улучшить качество интимной жизни снизив какое-либо ощущение или выступать в роли помощника в вызове перед сложностями медицинского характера. Например, нередко можно слышать жалобы женщин о том, что член партнёра слишком длинный и это является причиной, что во время полового акта она испытывает дискомфорт или даже боль от того, что шейка матки "задолбана". Ситуация может быть на столько серьезной, что после полового акта женщину сопровождает боль в области матки или низа живота. Так же во время анального секса не всегда есть необходимость вводить член до самого конца. Надо признать, что остановить введение полового члена на пол пути, это действительно сложно, особенно во время накала страстей. Как решение таких ситуаций были созданы ограничительные (буферовидные) кольца, которые сокращают длину полового члена.

Их нужно надевать на самое основание члена (до мошонки) и при пенетрации они не дадут войти в отверстие глубже необходимого. Они не создают ощущение сдавленности, как эрекционные кольца. Так же их называют буферами, так как они смягчают моменты удара.

ФОТО: Пресс-фото

Если по причине какой-либо медицинской процедуры есть проблемы с эрекцией, то вполне вероятно, что помогут вакуумные помпы, так как их задача - улучшить кровообращение. Если есть желание насладиться пенетрацией, но у партнера нет возможности её осуществить, то помочь сможет страпон или дилдо. Таких примеров тоже много, но каждому необходимо самому сформулировать какие ощущения хочется усилить, или наоборот, снизить при помощи секс-игрушек.

3. Собирать информацию

В изобилии века технологичного прогресса нельзя жаловаться на отсутствие нужной информации. Все, что нужно, это загуглить (вписать в поисковую строку) нужное и почитать форумы, отзывы, советы специалистов и т.д. и т.п. Для того, чтобы найти наилучшее решение, однозначно нужно поискать и изучить вопрос чуть глубже. Тут не обойтись парой отзывов и одним форумом, так как каждый человек высказывает субъективное мнение, а производитель, конечно же, будет холить и лелеять свой продукт, даже если, тот того не стоит. Чем больше разной информации собрано, тем больше вероятность найти реальные факты и связь, а не только субъективные мнения и опыт или оплаченные "отзывы". Один из ценных источников информации, это консультанты SexyStyle, которые специально обучены и будут готовы найти индивидуальный подход и решение проблем каждого, кто придет к ним на консультацию. Так же с SexyStyle можно связаться и получить ответы на интересующие вопросы на расстоянии: по телефону или электронной почте. Можно посетить индивидуальные семинары для пар (онлайн или оффлайн), что многие пары используют для понимания, что в моменты близости можно использовать и чем насладиться. Здесь можно посмотреть подробную информацию о семинарах для пар.

4. Осознавать важность качества

Чем качественней продукт, тем больше вероятность, что полученные ощущения будут приносить удовольствие. Как и в любой отросли - у качества есть своя цена. Конечно, это не значит, что есть смысл приобретать только самое дорогое. Но можно смело утверждать, что самое дешёвое будет самого низкого качества и зачастую будет нести за собой разочарование. Например, самые дешевые лубриканты (смазки) будут липкими и вязкими, самые дешевые игрушки будут из некачественного материала и в процессе производства таких игрушек не берут во внимание анатомию удовольствия человека. БДСМ аксессуары с самой дешёвой ценой на бирке могут быть неудобные, быстро ломаться, рваться, или вовсе могут травмировать пользователя. В удовольствие однозначно стоит вложиться! Сегмент средней ценовой категории довольно широк и в нем можно найти достойное соотношение качества и цены, это будет лучшим, с чего можно начать, чтобы уже с первой покупки можно было избежать разочарования, неловких ситуаций или травм.

5. Умение правильно пользоваться

Человек крайне ленивое существо - неоспоримый факт. Это можно наблюдать в использовании игрушек, когда человек хочет, чтобы игрушка сделала всю работу сама по себе. Как уже ранее было сказано - игрушка это всего лишь помощник, а не главный герой. Удовольствие будет зависеть не только от того, на сколько мощная вибрация или под каким углом будет находиться девайс, но и от того, какие действия буду осуществляться параллельно. Секс-игрушки это один из ингредиентов входящих в длинный состав коктейля удовольствия. Большое значение будет у продолжительности прелюдии и ее качества, правильного использования лубриканта, подходящей стимуляции зон удовольствия, не противоречащих физиологии действий и искренней заинтересованности доставления удовольствия себе и партнёру. Редко, когда персона получает удовольствие только от введенного вибратора или дилдо. В любом случае игрушку рекомендуют использовать, как дополнительный элемент, чтобы улучшить уже имеющиеся полные удовольствия процессы.

Если с конкретным девайсом не получилось получить удовольствие, то это сопровождается следующими часто встречающимися причинами:

  • неправильное использование;
  • некачественный продукт;
  • несоответствие продукта запросам или желаниям конкретной персоны.

Так же завышенные экспектации (ожидания) могут разочаровать, так как понадеялись на то, что игрушка способна на волшебство. Лучше держать свои экспектации достаточно низко, а энтузиазм высоко, максимально прислушиваясь к своему телу и телу своего партнёра.

ФОТО: Publicitātes attēls

Статья вышла в сотрудничестве с SexyStyle.


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