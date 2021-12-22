5 советов, как выбрать подходящую секс-игрушку

ФОТО: Пресс-фото

Если есть желание дополнительной анальной стимуляции, то можно выбрать анальный плаг или вибратор. Если есть интерес поиграться с партнёром на расстоянии, то можно выбрать вибро-яйца с опцией дистанционного управления через аппликацию в мобильном телефоне. Подобные примеры можно перечислять бесконечное множество и на каждый запрос найдётся подходящее решение.

Многие даже не задумываются, но интимные товары могут улучшить качество интимной жизни снизив какое-либо ощущение или выступать в роли помощника в вызове перед сложностями медицинского характера. Например, нередко можно слышать жалобы женщин о том, что член партнёра слишком длинный и это является причиной, что во время полового акта она испытывает дискомфорт или даже боль от того, что шейка матки "задолбана". Ситуация может быть на столько серьезной, что после полового акта женщину сопровождает боль в области матки или низа живота. Так же во время анального секса не всегда есть необходимость вводить член до самого конца. Надо признать, что остановить введение полового члена на пол пути, это действительно сложно, особенно во время накала страстей. Как решение таких ситуаций были созданы ограничительные (буферовидные) кольца, которые сокращают длину полового члена.

Их нужно надевать на самое основание члена (до мошонки) и при пенетрации они не дадут войти в отверстие глубже необходимого. Они не создают ощущение сдавленности, как эрекционные кольца. Так же их называют буферами, так как они смягчают моменты удара.

ФОТО: Пресс-фото

Если по причине какой-либо медицинской процедуры есть проблемы с эрекцией, то вполне вероятно, что помогут вакуумные помпы, так как их задача - улучшить кровообращение. Если есть желание насладиться пенетрацией, но у партнера нет возможности её осуществить, то помочь сможет страпон или дилдо. Таких примеров тоже много, но каждому необходимо самому сформулировать какие ощущения хочется усилить, или наоборот, снизить при помощи секс-игрушек.

3. Собирать информацию