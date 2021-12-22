"Мне нужно было как самцу завоевать ее": Иван Дорн рассказал, как влюбился в жену

Оказалось, артист знает Анастасию с юности. Девушка Ивану понравилась сразу, но ему пришлось постараться, чтобы завоевать ее сердце.

"Знакомы со школы. Сначала учились в параллельных классах. Знали друг друга, но так чтобы общаться - такого не было. В восьмом классе вместе оказались в одной школе. А отношения начали уже после первого курса. Я был влюблен, а она - нет. То есть мне нужно было завоевать ее - как самцу", - рассказал 33-летний исполнитель в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Сегодня супруги воспитывают двоих детей-погодок - дочь Василису и сына Ивана. Дорн не исключает, что в будущем наследники могут пойти по его стопам. "В случае Василисы, наверное, мне бы этого хотелось, - признается он. - Но лучше всего, чтобы она была независимой от меня: сама композиторствовала, писала себе тексты. В случае Вани не знаю, хочу ли я, чтобы он стал артистом. Наверное, все-таки это ему решать".