Ургант про Сердючку: Cамой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина
Российский телеведущий Иван Ургант пошутил над стоимостью билетов на новогодний концерт Верки Сердючки, который пройдет в Дубае.
Российский телеведущий Иван Ургант пошутил над стоимостью билетов на новогодний концерт Верки Сердючки, который пройдет в Дубае.
Комментарий прозвучал в эфире "Вечернего Урганта" на Первом канале. Ургант сказал, что билет на новогодний концерт украинского музыканта Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, будет стоить 167 тысяч рублей (примерно 2 тысячи евро).
Концерт пройдет 31 декабря в одном из отелей Дубая. "Вы представляете, 167 тысяч рублей - один билет. И вот так, уже не первый раз, самой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина", - пошутил телеведущий.
За выступление в Дубае Сердючка получит 12 миллионов рублей (примерно 150 тысяч евро). О концерте с артистом организаторы договаривались за полтора года.
Под женским псевдонимом Верка Сердючка украинский певец и актер Андрей Данилко выступает еще с 90-х, а дебютный альбом "Ха-ра-шо!" был выпущен в 2003 году. Пластинка спустя несколько месяцев после выхода заняла первое место среди российских продаж. После этого Сердючка также выпустила альбомы "Чита Дрита", Tralli-Valli и некоторые другие.