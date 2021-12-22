Ургант про Сердючку: Cамой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина

Комментарий прозвучал в эфире "Вечернего Урганта" на Первом канале. Ургант сказал, что билет на новогодний концерт украинского музыканта Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, будет стоить 167 тысяч рублей (примерно 2 тысячи евро).

Концерт пройдет 31 декабря в одном из отелей Дубая. "Вы представляете, 167 тысяч рублей - один билет. И вот так, уже не первый раз, самой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина", - пошутил телеведущий.

За выступление в Дубае Сердючка получит 12 миллионов рублей (примерно 150 тысяч евро). О концерте с артистом организаторы договаривались за полтора года.