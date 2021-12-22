Ср, 22.12.2021
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Анатомия удовольствия женщины: как удовлетворить партнершу и ускорить ее оргазм

ФОТО: Sindija Švāne

Чтобы лучше понять возможности женщины получать удовольствие, партнер должен сначала познакомиться с анатомией женского удовольствия. Необходимо выяснить,  какие действия (как в моменты близости, так и заранее) будут вдохновлять и волновать даму, а какие - иметь прямо противоположный эффект. Кроме того, следует отметить, что потенциал женщины к сексуальному влечению и сексуальному удовольствию также зависит от многих факторов, находящихся вне контроля ее партнера.

Особенности женской сексуальности

Для того, чтобы лучше понять возможности женщины в достижении удовольствия, в первую очередь необходимо разобраться в анатомии ее наслаждения. Необходимо узнать, что женщину может возбуждать и вдохновлять, а что, наоборот, может оттолкнуть (это касается не только сексуальных моментов, но и бытовых) как во время близости, так и задолго до нее.

Также нужно брать во внимание тот факт, что на женскую сексуальность могут влиять факторы, которые партнер не в силах контролировать. Женская сексуальность довольно сложная, и она состоит из всего, что происходило с дамой на протяжении всей ее жизни: начиная с того, насколько здоровым было развитие эмбриона в животе у мамы, с установки паттернов во время воспитания и заканчивая всеми удачными и неудачными опытами в сексуальной жизни. К этому всему присоединяются особенности фаз цикла, а вкупе это все образует уникальный и неповторимый как снаружи, так и внутри коктейль сексуальности, который невозможно разгадать, но можно узнать, быть рядом и помогать развивать и получать все больше удовольствия.

Сексуальная раскрепощенность женщины и умение наслаждаться тоже очень важно. К сожалению, это не само собой разумеющийся факт, так как у большинства женщин стоит блок или присутствует страх перед получением удовольствия. Алгоритм такого поведения появляется уже с раннего детства. Одной половине девочек родители в детстве разрешают изучать свое тело и безобидно, как это в детстве и происходит, прикасаться к себе, объясняют, как части тела называются и способствуют тому, чтобы девочка с ранних лет принимала свое тело как уникальный инструмент, который будет с ней на протяжении всей жизни.

Другой же половине девочек с раннего детства бьют по рукам как в прямом, так и в переносном смысле за то, что они себя трогают и пытаются изучить "ниже пояса".

Это призывы к стыду, когда ребенку не разрешается изучать собственное тело и половые органы, называя эти части тела при этом странными словами, но только не так, как они на самом деле называются. Таким образом ребенка программируют избегать упоминания и "использования" интимных зон, так как это стыдно, грязно и грешно.

Если девочка воспитывалась в вышеупомянутой второй консервативной и отрицающей любое проявление сексуальности семье, то в подростковом возрасте, скорее всего, она не сможет полноценно разрешить себе мастурбировать и изучать свое тело. Дальше это начинает влиять на чувствительность и умение получать удовольствие. Если этот период изучения себя был упущен, то нервные окончания могут находиться в своего рода спячке и уже во взрослой жизни женщине сложнее будет возбудиться, насладиться любого рода стимуляцией и достичь оргазма, также она не будет знать, что ей доставляет удовольствие, и не сможет на счет этого коммуницировать со своим партнером. Партнеру останется только гадать. В таких ситуациях в паре удовольствие в сексе получает только партнер, так как женщина физически не может должным образом прочувствовать все, что хотелось бы, а практически она не знает, что нужно делать, чтобы от близости получать удовольствие. Вкратце можно утверждать, что качество полученного удовольствия во время близости с партнером напрямую зависит от качества получения удовольствия с самой собой.

ФОТО: Sindija Švāne

Такие ситуации необходимо решать индивидуально и зачастую комплексно (несколькими методами). Если у женщины нет сексуального опыта, нанесшего травму психологического или физического характера, и она открыта миру удовольствия, то положительного результата можно будет достичь через открытую коммуникацию с партнером и эксперименты в постели. Если же у женщины проблема сексуальности берет свое начало из методов воспитания в детстве и негативных сексуальных переживаниях, то тут необходимо обратиться за помощью к терапевту или сексологу.

Только после решения таких психологических проблем и ситуаций можно будет отправляться в экспедицию познания своего тела и удовольствия.

Первая остановка: мозг женщины! Даже после решения вышеперечисленных неосязаемых проблем необходимо понять, что самый главный орган получения удовольствия женщины - это ее мозг! Он отвечает за неуловимое - эмоциональное и физическое - ощутимое каждым сантиметром тела. Конечно, нет необходимости разбираться в строении и нейронных процессах мозга, но есть вещи, которые нужно знать на пути к обеспечению женского благополучия. Для того, чтобы женщина могла расслабиться во время близости, в голове не должно быть ни одной навязчивой, негативной или другой мешающей этому мысли. В женской голове множество мыслей, которые могут мешать ей достичь пика удовольствия. Нужно позаботиться, чтобы на бытовом уровне все сомнения были сведены к минимуму, чтобы ее не беспокоили недоделанные дела, атмосфера и эстетический вид в помещении были спокойными и располагающими, запахи не были раздражающими, температура воздуха не была слишком высокой или, наоборот, слишком низкой и прочее, что могло бы раздражать ее органы чувств. Если она будет думать о том, как все красиво, вкусно и тактильно (на ощупь) и в целом доставляет удовольствие, то расслабиться и настроится на сексуальный лад будет намного проще. Нужно добиться того, чтобы ей действительно нравилось находиться в соответствующем месте, времени и с конкретным партнером.

ФОТО: Sindija Švāne

Дальше нужно понимать, что у 70% всех женщин - рефлективная и реагирующая сексуальность, это значит, что им нужно начать приятные действия, чтобы появилось желание секса. В 70% случаях женщина не может захотеть секса "на ровном месте", так как ей необходимы действия, на которые она будет реагировать (рефлексировать). Это доказывает важность прелюдии! Мало какой женщине нужно совсем немного времени на прелюдию, которая ограничивается лишь поцелуйчиками на протяжении пары минут. В большинстве случаев чем дольше длится прелюдия, тем мощнее процесс получения удовольствия и интенсивнее кульминация (оргазм). В этот процесс входят: поцелуи, поглаживания, массаж, объятия, использование пальцев, языка, предметов спальни и игрушек для стимуляции эрогенных зон, далее - интимный массаж и все остальное, что партнерше приятно и доставляет удовольствие. Во время прелюдии нужно добиться полного расслабления и максимального возбуждения женщины. Нужно разбудить максимально много зон на теле, чтобы улучшить кровообращение и чувствительность. Также очень важно улучшить кровоснабжение половых органов еще до секса, если он присутствует "в меню".

Главные зоны удовольствия половых органов женщины

  • Клитор

У клитора неоспоримо большое значение в мире женского удовольствия. Главная и единственная задача этого органа -  доставлять своей хозяйке наслаждение. 75% женщин необходима стимуляция клитора, чтобы достичь оргазма. Вариантов стимуляции клитора множество, и каждая обладательница этого органа должна знать, какая стимуляция нравится именно ей. Самая популярная стимуляция клитора - внешняя, когда уделяется внимание его головке, она является самой чувствительной. Здесь больше информации именно про разнообразие стимуляторов клитора.

Однако нужно брать во внимание, что клитор - это не просто маленький бугорок между половыми губами. На самом деле этот орган удовольствия намного большего размера. Его тело и ножки находятся глубже под кожей и тянутся по всей длине вульвы до самого преддверия (входа) влагалища, а в некоторых случаях и до самого анального отверстия и его зоны. Это позволяет массировать клитор множеством способов, а не только головку.

При определенных условиях клитор можно стимулировать через влагалище.

Это можно назвать стимуляцией точки зоны G, так как при такой стимуляции происходит массаж клиторальной системы с другой стороны - внутренней части влагалища (а не с внешней стороны вульвы, что является более привычным). Самым эффективным способом для такой стимуляции являются пальцы или подходящая игрушка. Если женщина находится в подходящей для этого позе и член входит во влагалище под определенным углом, то можно надеяться, что головка будет стимулировать точку зоны G (клитор с другой стороны). Для того, чтобы реализовать такую стимуляцию во время пенисо-вагинальной пенетрации, обоим партнерам придется постараться, чтобы найти надлежащую позу, угол, глубину проникновения, ритм и т. д.

ФОТО: Sindija Švāne
  • Влагалище

Само по себе влагалище не является главным органом удовольствия. Способности получения удовольствия от проникающего секса, скорее, преувеличены. Надо помнить, что в большинстве случаев главным героем игр удовольствия и происхождения оргазма является клитор. Чтобы во время стимуляции влагалища можно было получать удовольствие, нужно обращать внимание на конкретные зоны в нем. Во-первых, через влагалище можно осуществлять массаж зоны точки G. Во-вторых, преддверие влагалища (первые сантиметры входа - это сфинктер, сжиматель) является крайне чувствительным. Ему может нравиться стимуляция пальцами, игрушкой или орально.

Если речь идет о проникающем сексе, то влагалище приятнее реагирует на объем в диаметре, а не длину. Статистическому большинству больше по душе пенетрация дилдо, вибратором или членом, который внушительнее в диаметре, но достаточно короткий в длину, чем длинным и тонким. Если устройство длинное, то необходимо бережно контролировать глубину проникновения. Женщине нужно дать понять партнеру, какая глубина проникновения для нее комфортна. Если член действительно длинный и партнеры не могут при помощи позы и угла найти подходящий вариант, то на помощь могут прийти ограничительные (буферовидные) кольца, которые надеваются на основание члена. Они не дают члену войти глубже необходимого. Выразительная длина игрушки или члена идеально подходит для массажа шейки матки. Шейка матки находится в самой глубине влагалища, и это прямой путь, по которому семя мужчины (сперма) попадает в матку.

К тому же матка - это тоже орган удовольствия, который может привести к мощному оргазму!

Чтобы приятно массировать шейку матки игрушкой или членом, необходимо производить круговые движения концом в глубине влагалища. Во время полового акта лучшей позой для массажа шейки матки является поза наездницы, когда дама, сидя на партнере, может задать нужный ритм, вращая бедрами, и насладиться глубоким массажем. Такую технику нужно практиковать неоднократно, так как нет гарантий, что получится уже с первого раза.

Особенно хочется выделить миф о том, что чем больше член, тем больше удовольствия. Размер члена имеет значение, но его "величие" не является никаким гарантом женского удовольствия. Важнейшим будет то, уделяется ли вообще внимание клитору. Размер члена - это действительно второстепенное. К тому же большая часть женщин может насладиться членом или вагинальными игрушками средних или маленьких размеров. В таких случаях насладиться диаметром или длиной выше среднего является физически болезненным или невозможным, если влагалище узкое или есть проблема с расслаблением. В этом случае увеличивающая насадка (диаметра или длины) является наихудшим выбором.

Повышающая чувствительность стимулирующая косметика

ФОТО: Sindija Švāne

Довольно часто мужчины интересуются чем-то, что можно принять внутрь (капли или таблетки), чтобы женщина стала более чувствительной или сразу была готова к сексу. В большинстве своем мотивы таких случаев не являются достаточно благородными и желающие приобрести эти подозрительные вещества попросту не информированы об анатомии женской сексуальности и получения удовольствия. Вещества для приема внутрь зачастую являются довольно рискованными и вовсе не дают гарантии безопасности и эффективности.

В здоровых партнерских отношениях необходимо пройти через все вышеперечисленные пункты - как выяснение психологических моментов, так и исследования реальных чувствительных зон тела. Только после этого можно перейти к использованию стимулирующей косметики, повышающей чувствительность. В нее входит множество кремов и гелей, наносимых на интимные зоны для повышения чувствительности. Нанесение таких наружных средств обеспечивает безопасность, простой контроль интенсивности косметики и понимание действия эффекта для обоих партнеров.

Оба партнера могут выбрать, для каких зон будет использоваться косметика: для клитора, вульвы, влагалища, зоны точки G или сосков. Стимулирующая косметика для клитора может быть с такими эффектами: согревающая, охлаждающая, дразняще покалывающая, вибрирующая, пульсирующая и, самое главное, повышающая чувствительность, чтобы все прикосновения казались более выразительными, возбуждение возрастало и кульминировать было намного проще. Тут можно посмотреть лучшие примеры стимулирующей косметики для женщин, мужчин и пар.

ФОТО: Publicitātes attēls

Статья вышла в сотрудничестве с SexyStyle.


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