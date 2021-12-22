Анатомия удовольствия женщины: как удовлетворить партнершу и ускорить ее оргазм

Первая остановка: мозг женщины! Даже после решения вышеперечисленных неосязаемых проблем необходимо понять, что самый главный орган получения удовольствия женщины - это ее мозг! Он отвечает за неуловимое - эмоциональное и физическое - ощутимое каждым сантиметром тела. Конечно, нет необходимости разбираться в строении и нейронных процессах мозга, но есть вещи, которые нужно знать на пути к обеспечению женского благополучия. Для того, чтобы женщина могла расслабиться во время близости, в голове не должно быть ни одной навязчивой, негативной или другой мешающей этому мысли. В женской голове множество мыслей, которые могут мешать ей достичь пика удовольствия. Нужно позаботиться, чтобы на бытовом уровне все сомнения были сведены к минимуму, чтобы ее не беспокоили недоделанные дела, атмосфера и эстетический вид в помещении были спокойными и располагающими, запахи не были раздражающими, температура воздуха не была слишком высокой или, наоборот, слишком низкой и прочее, что могло бы раздражать ее органы чувств. Если она будет думать о том, как все красиво, вкусно и тактильно (на ощупь) и в целом доставляет удовольствие, то расслабиться и настроится на сексуальный лад будет намного проще. Нужно добиться того, чтобы ей действительно нравилось находиться в соответствующем месте, времени и с конкретным партнером.