Анатомия удовольствия женщины: как удовлетворить партнершу и ускорить ее оргазм

Однако нужно брать во внимание, что клитор - это не просто маленький бугорок между половыми губами. На самом деле этот орган удовольствия намного большего размера. Его тело и ножки находятся глубже под кожей и тянутся по всей длине вульвы до самого преддверия (входа) влагалища, а в некоторых случаях и до самого анального отверстия и его зоны. Это позволяет массировать клитор множеством способов, а не только головку.
При определенных условиях клитор можно стимулировать через влагалище.
Это можно назвать стимуляцией точки зоны G, так как при такой стимуляции происходит массаж клиторальной системы с другой стороны - внутренней части влагалища (а не с внешней стороны вульвы, что является более привычным). Самым эффективным способом для такой стимуляции являются пальцы или подходящая игрушка. Если женщина находится в подходящей для этого позе и член входит во влагалище под определенным углом, то можно надеяться, что головка будет стимулировать точку зоны G (клитор с другой стороны). Для того, чтобы реализовать такую стимуляцию во время пенисо-вагинальной пенетрации, обоим партнерам придется постараться, чтобы найти надлежащую позу, угол, глубину проникновения, ритм и т. д.
Само по себе влагалище не является главным органом удовольствия. Способности получения удовольствия от проникающего секса, скорее, преувеличены. Надо помнить, что в большинстве случаев главным героем игр удовольствия и происхождения оргазма является клитор. Чтобы во время стимуляции влагалища можно было получать удовольствие, нужно обращать внимание на конкретные зоны в нем. Во-первых, через влагалище можно осуществлять массаж зоны точки G. Во-вторых, преддверие влагалища (первые сантиметры входа - это сфинктер, сжиматель) является крайне чувствительным. Ему может нравиться стимуляция пальцами, игрушкой или орально.
Если речь идет о проникающем сексе, то влагалище приятнее реагирует на объем в диаметре, а не длину. Статистическому большинству больше по душе пенетрация дилдо, вибратором или членом, который внушительнее в диаметре, но достаточно короткий в длину, чем длинным и тонким. Если устройство длинное, то необходимо бережно контролировать глубину проникновения. Женщине нужно дать понять партнеру, какая глубина проникновения для нее комфортна. Если член действительно длинный и партнеры не могут при помощи позы и угла найти подходящий вариант, то на помощь могут прийти ограничительные (буферовидные) кольца, которые надеваются на основание члена. Они не дают члену войти глубже необходимого. Выразительная длина игрушки или члена идеально подходит для массажа шейки матки. Шейка матки находится в самой глубине влагалища, и это прямой путь, по которому семя мужчины (сперма) попадает в матку.
К тому же матка - это тоже орган удовольствия, который может привести к мощному оргазму!
Чтобы приятно массировать шейку матки игрушкой или членом, необходимо производить круговые движения концом в глубине влагалища. Во время полового акта лучшей позой для массажа шейки матки является поза наездницы, когда дама, сидя на партнере, может задать нужный ритм, вращая бедрами, и насладиться глубоким массажем. Такую технику нужно практиковать неоднократно, так как нет гарантий, что получится уже с первого раза.