Барбара Брыльска сломала позвоночник

О неприятной ситуации Барбара Брыльска сообщила в разговоре с журналистами, которые хотели организовать с ней встречу. "Боюсь, не дождетесь. Потому что я больна, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник, вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", - призналась актриса.