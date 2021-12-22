Барбара Брыльска сломала позвоночник
80-летняя звезда "Иронии судьбы" получила серьезную травму. Артистка призналась, что сломала позвоночник, поэтому не может выйти на связь как с поклонниками, так и с друзьями.
80-летняя звезда "Иронии судьбы" получила серьезную травму. Артистка призналась, что сломала позвоночник, поэтому не может выйти на связь как с поклонниками, так и с друзьями.
О неприятной ситуации Барбара Брыльска сообщила в разговоре с журналистами, которые хотели организовать с ней встречу. "Боюсь, не дождетесь. Потому что я больна, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник, вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", - призналась актриса.
Напомним, что звезда уже долгое время борется с радикулитом. Кроме того, появлялись слухи о том, что у нее онкологическое заболевание. В последнее время артистка редко появлялась на публике, что только разжигало подозрения. Однако сама актриса уверяет: "Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные".
Барбара также объяснила свое спонтанное затворничество. Она заявила, что попросту сохраняет самоизоляцию в период пандемии. Ведь актриса находится в группе риска. Летом звезда советского и польского экранов отметила крупный юбилей.