Чт, 23.12.2021
Сейчас обеспокоенность заключается в том, что с этими послаблениями кризис может наступить раньше Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)
Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)

Фото ⟩ Ира Смелая разделась для Playboy, игривая Дуа Липа и купальник Саши Дони

Еженедельно RUS TVNET публикует подборку самых пикантных фотографий звезд за неделю, которые появлялись в их Instagram-аккаунтах. 

Татьяна Мингалимова разделаcь, чтобы показать татуировку

Ира Смелая и ее смелая фотосессия для журнала Playboy

Анна Седокова в купальнике а-ля кукла Барби

Глюкоза и эротичное декольте

Настасья Самбурская в образе сексапильной ведьмы

У Ольги Бузовой была новогодняя фотосессия в прозрачном платье

ФОТО: instagram.com/buzova86

Юлианна Караулова постаралась не отставать от коллег

Наряды Светланы Лободы всегда подчеркивают ее женственность

Праздничная Дуа Липа

Как вам купальник Саши Дони?


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