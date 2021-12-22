Эксперты резко критикуют послабления ограничений на праздники

Даже при таких ограничениях, как во время локдауна, добившись снижения контактов невакцинированных на 40% и уменьшив контакты вакцинированных на 30%, распространение омикрон-штамма коронавируса в середине февраля может привести к 15 000 случаям Covid-19 в день, а в больницах могут оказаться 4550 человек, заявил на заседании правительства представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский.

Однако, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, на этой неделе правительство решило ослабить некоторые ограничения из-за Covid-19.

Инфектолог Уга Думпис убежден, что даже один день, в который допускаются послабления, может тяжело отозваться позже.

"Что ж, мне трудно понять этот смешанный сигнал - сначала мы говорим о том, что надо быть осторожными и не встречаться с людьми, а затем мы официально разрешаем эти мероприятия, когда несколько человек - незнакомых друг другу - смогут встречаться. Именно такие мероприятия больше всего способствуют распространению вируса SARS Cov-2", - сказал Думпис.

Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU) и специалист по общественному здравоохранению, не скрывает - решение о смягчении правил во время праздников, несмотря на распространение нового штамма вируса, вызывает беспокойство у специалистов.

"Сейчас обеспокоенность заключается в том, что с этими послаблениями кризис может наступить раньше. Другая проблема заключается в том, что ситуация в латвийских больницах уже довольно хрупкая.

Что ж, если мы посмотрим на статистику, количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в нашей стране выше, чем в тех странах Западной Европы, где ситуация была хорошей и которые сейчас вводят "локдауны" на Рождество", - отметила она.

Профессор RSU Гирт Бригис также жестко относится к решению правительства. Он отметил, что омикрон-штамм также распространяется среди вакцинированных, поэтому необходимы строгие ограничения на контакты, чтобы не допустить перезагруженности больниц.

"Возможно, правительство решило, что бороться с этим штаммом безнадежно. Давайте запустим все, быстро все переболеем, но больницы будут переполнены. (...)

Если сейчас вся Европа в принципе решает ужесточить ограничения из-за омикрон-штамма, то мы идем в обратном направлении. Я должен сказать, что это решение правительства мне непонятно", - сказала Бригис.