Рождественские подарки, которых люди действительно ждут

Устройства цифровой эпохи
Для учебы, работы и развлечений предложение еще шире. Начиная от одного из универсальных ноутбуков Huawei, новое поколение которого в прошлом году получило высокую оценку профессионалов, до планшетов.
По-прежнему непревзойденным среди ноутбуков остается MateBook X Pro с 13,9-дюймовым сенсорным экраном 3K FullView и впечатляющим разрешением 3000x2000.
При весе всего 1,33 кг и толщине 14,6 мм он чрезвычайно мощный и элегантный, поскольку металлический корпус обработан применяя алмазную шлифовку. Кроме того, он работает до 15 часов без подзарядки, а Huawei Share позволяет подключить компьютер к смартфону и продолжить общение по телефону с друзьями с помощью удобной клавиатуры и большого экрана.
Особенно подходит для рождественского подарка последняя модель MateBook 14s, доступный в "елово-зеленом" цвете. Для того, чтобы подарок красиво смотрелся под ветвями праздничной ели.
Этот компьютер имеет толщину всего 16,7 миллиметра и весит 1,43 килограмма, но он чрезвычайно эффективен. Он имеет 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,5 K, 1,07 миллиарда цветовых тонов и частотой обновления 90 Гц. MateBook 14s - это первый компьютер, оснащенный звуковой системой Huawei Sound. Таким образом, четырьмя динамиками он может создавать полноценный звук, что делает его подходящим именно для просмотра фильмов. Кроме того, это можно делать на протяжении всего дня, ведь одной зарядки аккумулятора хватает до 11 часов.
Из планшетов можно посоветовать Huawei MatePad 11 и MatePad T8.
Самый большой - MatePad 11. Он оснащен дисплеем WQXGA с разрешением 10,95 дюйма, на котором можно писать цифровым стилусом M-Pencil и одновременно открывать несколько приложений в режиме Multi-Windows. Частота обновления 120 Гц делает экран очень подходящим для компьютерных игр, а мощная батарея позволяет работать до 12 часов без подзарядки.
MatePad T8 легче и меньше, поэтому его проще брать с собой в дорогу и его можно использовать, чтобы отвлечь детей. Планшет имеет специальную безопасную игровую среду, в которой дети могут открыть только разрешенный родителями контент. Улучшен уровень комфорта для глаз. MatePad T8 также умный и заботливый. Если он замечает, что ребенок смотрит на экран лежа, он сразу предупреждает, что следует изменить угол обзора. С этим устройством вы можете путешествовать на долго и на большие расстояния, так как аккумулятора хватает до 12 часов без подзарядки.
Что же выбрать? Это действительно непросто. Однако проверено временем и ясно одно - люди действительно довольны гаджетами в качестве подарка, ведь устройствам всегда найдется применение.
Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija