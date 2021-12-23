Чт, 23.12.2021
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Гирт Бригис, Профессор RSU

Рождественские подарки, которых люди действительно ждут

ФОТО: Alise Cesniece

Новые технологии с каждым годом становятся все более желанным подарком на Рождество, и миллионы людей достают из-под ветвей ели электронные устройства, завернутые в яркую бумагу. Опросы общественного мнения показывают, что по крайней мере три четверти взрослого населения Европы и Америки мечтают получить смарт-устройство, а технологические компании неустанно работают над тем, чтобы все этого желали.

Все хотят наушники

По данным компании Statista, самый востребованный рождественский подарок - это наушники. Как беспроводные, так и проводные. Такие, которые надевают на уши, или помещают внутрь уха. Подобный подарок хотели бы 58% взрослых и, конечно, большинство подростков. Этой зимой исполнить такое желание очень легко, особенно если вы ищете подарок для представительниц прекрасного пола.

Впервые компания Huawei создала специально разработанную для женщин беспроводную гарнитуру, коробка которой выглядит как дорогая марка помады.

По размеру ее однозначно можно спутать с косметикой, а единственное внешнее отличие - это вес помады Freebuds Lipstick. Вместе с ярко-красными наушниками упаковка весит меньше ста граммов, что не так страшно, но больше, чем настоящая помада. 

ФОТО: Alise Cesniece

Наушники за 219 евро оснащены активной системой шумоподавления и технологией адаптивной адаптации, которая предотвращает попадание нежелательных звуковых волн в ваши уши. Для управления используется легкий встроенный тачпад весом 4,1 грамма. От одной зарядки губная помада FreeBuds работает до 4 часов, а энергия, хранящаяся в зарядном устройстве, позволяет продлить время прослушивания до 22 часов.

Для джентльменов отличным подарком станут идентичные в техническом отношении, но максимально нейтральные в дизайне беспроводные наушники FreeBuds 4, доступные в белом и сером цветах по цене 129 евро. Подростки, с другой стороны, могут быть в восторге от шумоподавляющей, надевающейся на ухо FreeBuds Studio. Это беспроводное аудиоустройство доступно в черном и золотом цвете за 169 евро. Оно работает до 24 часов без подзарядки и пользуется популярностью у молодежи, поскольку позволяет слушать музыку и используется в компьютерных играх.

Новый телефон - праздничная классика

Наушники полезны в том случае, когда подключены к хорошему смартфону, на котором можно слушать музыку или смотреть фильмы. Новый телефон среднего класса Nova 9 от Huawei - подходящий выбор для этой цели.

ФОТО: Alise Cesniece

Он специально разработан для создателей видеоконтента, так как оснащен 50-мегапиксельной камерой Ultra Vision и предлагает специальный режим для влога. Он позволяет снимать одновременно передней и задней камерами в разрешении 4K, вставлять изображение в изображение, использовать замедленную съемку или гиперлапс. На помощь также приходят разные алгоритмы искусственного интеллекта. Еще более приятным подарком его делает цвет Starry Blue, напоминающий игру света в небе. Кажется, что он заполнен бесчисленным количеством крошечных кристаллов, меняющих цвет корпуса в зависимости от угла обзора.

Смартфон постоянно входит в список самых желанных рождественских подарков. Статистика показывает, что его хотят 41% респондентов,

хотя большая часть ранее уже получала смартфоны.

Больше движения с Watch GT 3

Те, кто намерен больше сосредоточиться на физической активности в новом году, будут в восторге от новейших часов Huawei Watch GT 3. Они предлагают широкий спектр измерений, включая способность распознавать не менее 100 видов спорта, и дизайн, не имеющий аналогов в предыдущих поколениях. Мужская модель с экраном диаметром 46 мм доступна с посеребренным ремешком из нержавеющей стали, а женская модель - с позолоченным металлическим ремешком 42 мм. Таким образом,

эти часы можно равноценно носить со спортивным костюмом, пиджаком или вечерним платьем.

Модели Elite и Elegant стоят 349 и 329 евро. Классические версии с кожаным или силиконовым ремешком будут на десятки евро дешевле.

ФОТО: Alise Cesniece

Watch GT 3 отличаются на рынке очень редким временем работы батареи - самая большая модель без подзарядки работает до двух недель, несмотря на яркий цветной экран часов. С появлением новой операционной системы Harmony OS в нем также появился магазин мобильных приложений, который можно добавить к ряду приложений, предустановленных разработчиками. К тому же часы тонкие, легкие и оснащены крутящейся кнопкой для прокрутки меню. Комбинированное позиционирование пяти спутниковых систем более точное, чем когда-либо, а встроенный динамик и микрофон позволяют отвечать на звонки, приходящие на смартфон, прямо на часах.

Следует добавить, что

измерители активности очень популярны среди рождественских подарков. О них мечтают не менее 29% взрослых.

Устройства цифровой эпохи

Для учебы, работы и развлечений предложение еще шире. Начиная от одного из универсальных ноутбуков Huawei, новое поколение которого в прошлом году получило высокую оценку профессионалов, до планшетов.

По-прежнему непревзойденным среди ноутбуков остается MateBook X Pro с 13,9-дюймовым сенсорным экраном 3K FullView и впечатляющим разрешением 3000x2000.

ФОТО: Alise Cesniece

При весе всего 1,33 кг и толщине 14,6 мм он чрезвычайно мощный и элегантный, поскольку металлический корпус обработан применяя алмазную шлифовку. Кроме того, он работает до 15 часов без подзарядки, а Huawei Share позволяет подключить компьютер к смартфону и продолжить общение по телефону с друзьями с помощью удобной клавиатуры и большого экрана.

Особенно подходит для рождественского подарка последняя модель MateBook 14s, доступный в "елово-зеленом" цвете. Для того, чтобы подарок красиво смотрелся под ветвями праздничной ели.

Этот компьютер имеет толщину всего 16,7 миллиметра и весит 1,43 килограмма, но он чрезвычайно эффективен. Он имеет 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,5 K, 1,07 миллиарда цветовых тонов и частотой обновления 90 Гц. MateBook 14s - это первый компьютер, оснащенный звуковой системой Huawei Sound. Таким образом, четырьмя динамиками он может создавать полноценный звук, что делает его подходящим именно для просмотра фильмов. Кроме того, это можно делать на протяжении всего дня, ведь одной зарядки аккумулятора хватает до 11 часов.

Из планшетов можно посоветовать Huawei MatePad 11 и MatePad T8.

Самый большой - MatePad 11. Он оснащен дисплеем WQXGA с разрешением 10,95 дюйма, на котором можно писать цифровым стилусом M-Pencil и одновременно открывать несколько приложений в режиме Multi-Windows. Частота обновления 120 Гц делает экран очень подходящим для компьютерных игр, а мощная батарея позволяет работать до 12 часов без подзарядки.

MatePad T8 легче и меньше, поэтому его проще брать с собой в дорогу и его можно использовать, чтобы отвлечь детей. Планшет имеет специальную безопасную игровую среду, в которой дети могут открыть только разрешенный родителями контент. Улучшен уровень комфорта для глаз. MatePad T8 также умный и заботливый. Если он замечает, что ребенок смотрит на экран лежа, он сразу предупреждает, что следует изменить угол обзора. С этим устройством вы можете путешествовать на долго и на большие расстояния, так как аккумулятора хватает до 12 часов без подзарядки.

Что же выбрать? Это действительно непросто. Однако проверено временем и ясно одно - люди действительно довольны гаджетами в качестве подарка, ведь устройствам всегда найдется применение.

Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija


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