Рождественские подарки, которых люди действительно ждут

Для джентльменов отличным подарком станут идентичные в техническом отношении, но максимально нейтральные в дизайне беспроводные наушники FreeBuds 4, доступные в белом и сером цветах по цене 129 евро. Подростки, с другой стороны, могут быть в восторге от шумоподавляющей, надевающейся на ухо FreeBuds Studio. Это беспроводное аудиоустройство доступно в черном и золотом цвете за 169 евро. Оно работает до 24 часов без подзарядки и пользуется популярностью у молодежи, поскольку позволяет слушать музыку и используется в компьютерных играх.

Новый телефон - праздничная классика

Наушники полезны в том случае, когда подключены к хорошему смартфону, на котором можно слушать музыку или смотреть фильмы. Новый телефон среднего класса Nova 9 от Huawei - подходящий выбор для этой цели.

ФОТО: Alise Cesniece

Он специально разработан для создателей видеоконтента, так как оснащен 50-мегапиксельной камерой Ultra Vision и предлагает специальный режим для влога. Он позволяет снимать одновременно передней и задней камерами в разрешении 4K, вставлять изображение в изображение, использовать замедленную съемку или гиперлапс. На помощь также приходят разные алгоритмы искусственного интеллекта. Еще более приятным подарком его делает цвет Starry Blue, напоминающий игру света в небе. Кажется, что он заполнен бесчисленным количеством крошечных кристаллов, меняющих цвет корпуса в зависимости от угла обзора.

Смартфон постоянно входит в список самых желанных рождественских подарков. Статистика показывает, что его хотят 41% респондентов,

хотя большая часть ранее уже получала смартфоны.

Больше движения с Watch GT 3

Те, кто намерен больше сосредоточиться на физической активности в новом году, будут в восторге от новейших часов Huawei Watch GT 3. Они предлагают широкий спектр измерений, включая способность распознавать не менее 100 видов спорта, и дизайн, не имеющий аналогов в предыдущих поколениях. Мужская модель с экраном диаметром 46 мм доступна с посеребренным ремешком из нержавеющей стали, а женская модель - с позолоченным металлическим ремешком 42 мм. Таким образом,

эти часы можно равноценно носить со спортивным костюмом, пиджаком или вечерним платьем.

Модели Elite и Elegant стоят 349 и 329 евро. Классические версии с кожаным или силиконовым ремешком будут на десятки евро дешевле.

ФОТО: Alise Cesniece

Watch GT 3 отличаются на рынке очень редким временем работы батареи - самая большая модель без подзарядки работает до двух недель, несмотря на яркий цветной экран часов. С появлением новой операционной системы Harmony OS в нем также появился магазин мобильных приложений, который можно добавить к ряду приложений, предустановленных разработчиками. К тому же часы тонкие, легкие и оснащены крутящейся кнопкой для прокрутки меню. Комбинированное позиционирование пяти спутниковых систем более точное, чем когда-либо, а встроенный динамик и микрофон позволяют отвечать на звонки, приходящие на смартфон, прямо на часах.

Следует добавить, что