Медики: магазины в "красном режиме" - это очень опасно

По словам Ципуле, люди должны осознавать, что особых возможностей избежать заболевания, если в помещении находится больной Covid-19.

Это особенно касается невакцинированных, поэтому опасность гораздо выше в магазинах, которые работают в "красном режиме". Так как омикрон-штамм, который сейчас распространяется в обществе, еще более заразен, чем предыдущий - супермаркеты еще опаснее, чем раньше.

Ципуле также негативно оценивает решение правительства позволить торговым центрам работать по выходным, так как это дает обществу понять, что можно расслабиться, что в такое время "пару часов в торговом центре - это подарок".

Ципуле сказала: "Вирус не зависит от решений. Он переходит от человека к человеку."

Поэтому важно ограничить контакты, чтобы не передать вирус другому. Медики волнуются насчет января, так как люди будут сдавать меньше тестов и реальный уровень заболеваемости не будет известен. Также есть риск, что из-за омикрона заболеет много людей, и система здравоохранения и больницы будут перегружены.

Она добавила, что если в "заболеют массы", будет перегружена и другая критическая инфраструктура. Если заболеет много полицейских, пожарных и работников детских садов, будут проблемы с обеспечением деятельности ведомств.

Если люди снизят контакты, новая волна Covid-19, которая приближается, будет более умеренной.