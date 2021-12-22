ReTV: многие супермаркеты в Латвии отказываются от "зеленого режима"

По мнению Минэкономики и других ведомств, такия действия не заслуживают поддержки. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс даже рекомендовал ReTV обратиться с этой информацией в полицию.

Магазин Maxima ХХ в Цесисе до недавнего времени работал в "зеленом режиме". Сертификат Covid-19 проверялся у всех, кто входил в магазин. Уже несколько дней он работает в "красном режиме", войти в него может любой желающий.

Служба новостей ReTV убедилась в том, что часть пространства в магазине, которая была ранее доступна, сейчас закрыли стеллажами, уменьшив таким образом общую площадь. Было замечено большое скопление покупателей, всего несколько человек продезинфицировали руки на входе. Согласно записям в социальных сетях, магазины Maxima в других городах также перешли на "красный" режим работы; то же сделали и другие торговые центры, например, ТЦ Solo в Цесисе.

Инета Силениеце, руководитель ТЦ Solo: "Мы делаем это только по выходным, потому что тогда магазины одежды закрыты. Мы можем это делать, квадратура нам позволяет". ReTV: "То есть в выходные - в "красном", в будние дни - в "зеленом"? Как вы можете это обеспечить?". Силениеце: "Мы уменьшаем площадь и количество людей в магазине".

На вопрос, как обеспечивается дезинфекция помещения при переходе из небезопасного режима в безопасный, руководитель магазина отвечает, что на входе стоит устройство для дезинфекции рук.

Переориентацию магазинов с одного режима на другой критикует эпидемиолог Уга Думпис: "То, что вы здесь рассказываете, на мой взгляд, незаконно. Не может быть, что в один день магазин работает в одном режиме, а в другой - в другом. Это вопрос не ко мне, это вопрос к полиции или к контролирующим органам".

Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) также не поддерживает переход магазинов с "зеленого режима" на "красный" за счет сокращения площади помещений и соглашается с тем, что это решение недальновидно, так как также ставит под угрозу здоровье сотрудников магазина.

Лиене Дупате-Угуле, представитель сети магазинов Maxima, рассказала ReTV, что продавцы в этой сети вакцинированы. Беспокойства по этому поводу нет, а переориентация работы магазина связана с желанием быть ближе к покупателям, для которых конкретные торговые центры наиболее доступны.

Представитель магазина Rimi, которого попросили прокомментировать изменение режима в одном из магазинов, прислал следующий письменный ответ: "В данном случае режим ТЦ Minska был изменен по инициативе руководства торгового центра с целью отделения торговой площади Rimi от других арендаторов в соответствии с правилами, что означало открытие отдельного входа для клиентов Rimi. Это дает возможность нашему магазину работать в "красном режиме".